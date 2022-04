ParkShopping Canoas terá 15 novas operações até junho

Senta porque a lista é comprida. O ParkShopping Canoas vai abrir até junho 15 novas lojas, entre segmentos de moda, serviços e alimentação. Cinco já operam: Coco Bambu, Starbucks, Perky, The Waffle King e Capodarte, aberta na última sexta-feira.

A lista para os próximos 60 dias prevê franquias nacionais, redes gaúchas e nomes locais: Artwalk, Picadilly, Inter Store, Ame (moda íntima e home wear), Face Doctor, Banca Tchê, A Hora do Pastel, Bred Capas, Patty Bella e Cake Mushy.

A superintendente do shopping, Stelamaris Parenza Arenhardt, diz que tem mais negociações em andamento, mas ainda não pode revelar detalhes. Uma será de moda masculina e pode vir mais de moda feminina, para reforçar o segmento no ParkShopping.

Em 2022, a expectativa é ter 40 novas lojas no mix. Espaço tem. O ParkShopping Canoas, aberto em 2017 e um dos mais jovens do grupo Multiplan, dono do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, tem 48 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).

As novas operações devem reduzir a vacância para menos de 4%, hoje é de 4,5%. Stelamaris observa ainda que fluxo e vendas estão acima de 2019, e aumentando.

Um dos trunfos do ParkShopping é a sua localização. Foi o primeiro empreendimento a abrir alas para a chamada Nova Canoas, que se espalha pelas áreas a antiga Ulbra.

Outro item que valoriza o shopping são as atrações de lazer, dentro, com a pista de gelo aberta todo o ano, e fora com arena de esportes e o vizinho Parque Getúlio Vargas.

"A loja de itens gauchescos é para atender muita gente que vem nos fins de semana, entra tomando chimarrão aqui e agora vai ter onde comprar o que precisa", diz a superintendente.