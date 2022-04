Pompéia: marca e casa novas e venda recorde em 2022

A superintendente do grupo Lins Ferrão, dono das marcas Pompéia e Gang, Carmen Ferrão, tem muitas razões para estar eufórica.

Pelo menos três motivos a coluna enumera a seguir: sede nova , repleta de pegadas para motivar as equipes das duas redes do grupo, agora sob o mesmo teto e ainda com direito a rooftop com vista para o charmoso bairro Auxiliadora, nova marca Pompéia e números de vendas para lá de quentes e recordes da rede veterana, que já tem a sugestiva cor laranja como identidade visual.

“Estamos tendo o melhor abril da história, com alta de mais de 50% sobre 2021, reflexo da Páscoa, da volta ao consumo e da coleção para a nova estação”, associa Carmen.

Faltando alguns dias para fechar abril, a superintendente já está de olho em maio, com mais uma data promocional, a segunda em vendas para o varejo:

“Tivemos o melhor Dia das Mães da história em 2021. Vai ser um desafio superar”, antevê Carmen. O primeiro trimestre já tinha sido inspirador para a rede. O crescimento em mesmas lojas foi de 86% ante o mesmo período do ano passado. Em 2021, a receita da rede foi 19% superior a de 2020, dois anos com meses de forte pandemia.

A nova marca segue muito o que frequentadores do Cais Embarcadero, no Cais Mauá, na Capital, já conhecem. “É uma loja disruptiva e tem servido como ponto de turismo, levando mais clientes para as unidades da Serra”, cita ela.

A logomarca, apresentada na terça-feira passada, conversa muito com as mídias sociais e quer aproximar mais a Pompéia do seu público, explica a empresária.

“Uma marca é mais que grafismo, diz muito do que somos, da nossa história e como queremos que as pessoas se sintam nas nossas lojas”, descreve.