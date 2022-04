Rede gaúcha de materiais de construção desembarca em Santa Catarina

Tem rede catarinense, de segmentos como de supermercado e itens de construção, que entra no Rio Grande do Sul. Agora é a vez de uma marca gaúcha de materiais de construção e para casa retribuir e desembarcar no estado vizinho.

O movimento é feito pela rede Elevato, de Porto Alegre, que abriu na semana passada a primeira - e pode ser de muitas -, unidade catarinense. A coluna já tinha antecipado a expansão

A localização não é por acaso. Os irmãos e donos da rede, Irio e Arcione Piva, que hoje comandam a CDL Porto Alegre e o Sindilojas-POA, respectivamente, escolheram uma cidade região que tem muito gaúcho, Garopaba. "Fazia tempo que pediam uma Elevato lá", conta Irio.

"A abertura foi um sucesso, e a expectativa é muito positiva, pois é um mercado que se desenvolve muito e não tinha lojas com o nosso mix", anima-se o diretor e sócio-fundador da rede.

A praia do Cassino, em Rio Grande, passou a contar com uma loja da marca em fevereiro, e, no começo de abril, uma operação abriu na rua 24 de Outubro, na Capital. Como a rede é de materiais de construção, nova filial vem por aí, em Guaíba, na vizinhança do Stok Center e da Havan, no bairro Colina. Irio prevê a abertura para junho.

Novas unidades podem surgir ainda este ano, tanto na RMPA - Canoas é um dos alvos -, como no interior. Com as novas filiais, a rede passa a ter 18 de materiais de construção e uma de móveis.