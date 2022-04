McDonalds abre nova loja em Porto Alegre

Porto Alegre já tem um novo McDonalds em operação. Como a coluna Minuto Varejo já tinha mostrado , a 24ª unidade da marca fica na Zona Norte, no bairro Higienópolis, na esquina da rua Dom Pedro II com avenida Cristóvão Colombo. A loja abriu na manhã desta sexta-feira (15).

A nova filial é 57ª do fast-food no Estado. A rede soma cerca de 2,6 mil funcionários na estrutura gaúcha. Foram abertos 60 empregos na nova integrante da marca.

A loja abre diariamente das 11h às 23h, para atendimento no balcão e no drive-thru.

O novo McDonalds tem 93 lugares no salão e ocupa área de mais de 1,1 mil metros quadrados de construção. São 22 vagas de estacionamento.

"O projeto arquitetônico está com identidade visual mais moderna, com mobiliário geométrico, contemporâneo. O cardápio mantém o alto padrão oferecido em todos os restaurantes Méqui do mundo", descreve a rede, em nota.