Chocolate Lugano abre flagship, ampliará fábrica e terá 'novo' parque temático

Flagship, como chamam as icônicas lojas conceito das marcas na atualidade, ampliação da fábrica e um novo Mundo de Chocolate, o parque temático situado em Gramado, na Serra Gaúcha. As novidades da gaúcha Chocolate Lugano não param. Tem ainda a meta de duplicar o número de franquias em operação até o fim do ano.

Todas as informações foram levantadas pela coluna Minuto Varejo, que acompanhou a estreia da loja conceito, situada no charmoso e lendário Conjunto Nacional, na avenida Paulista, em São Paulo, no fim da tarde desta terça-feira (12).

"Escolhemos a avenida mais conhecida do País para abrir a loja e em um dos complexos comerciais mais plurais que se conhece", explica o diretor de Marketing e Operações da marca, Jonas Esteves.

"Plurais por que o conjunto, que é considerado o primeiro shopping a surgir no Brasil, atrai jornalistas, executivos e até o guardador de carro que vai entrar na loja para comprar uma barrinha de chocolate", resume Esteves. O mote é levar o clima, e claro, a cena de Gramado e seu marketing turístico imbatível, para a maior metrópole brasileira.

A flagship foi montada em dois meses, tem 500 metros quadrados de área de vendas e recebeu aporte de R$ 2,5 milhões. Mais? Fica na esquina do conjunto voltada para a avenida Paulista, onde foi agência bancária por décadas, e estará na passagem de centenas de milhares de pessoas todos os dias.

A loja vai conjugar aquilo que se espera desse modelo de varejo, com um espaço chamado Le Chef, onde o consumidor vai poder escolher combinações de seu chocolate. Também vai ter cardápio diverso, além do chocolate, salgados, café e drinks. Um dos atrativos vai ser um telão de LED para que frequentadores da avenida Paulista interajam com quem estiver no Mundo de Chocolate.

Loja conceito de 500 metros quadrados fica no icônico Conjunto Nacional, na avenida Paulista. Foto: Patrícia Comunello/JC

"Esta interação tem tudo a ver com o nosso slogan, que é fazer conexões. É uma loja de experiência definitivamente", reforça o diretor de marketing.

A Lugano, com oito lojas próprias, sendo cinco em Gramado, duas em São Paulo (incluindo a flagship) e uma recém-inaugurada no Cristo Redentor no Rio de Janeiro, vive uma expansão vertiginosa na sua rede de franquias. Abriu 50 no auge da pandemia e virou recordista nacional e exemplo do setor. Quer chegar ao fim do ano com 120 franquias abertas, dobrando o quadro franqueado.

Hoje são 58 unidades, na semana que vem chega a 60. Já foram vendidos 125 pontos a franqueados, com investimento médio de R$ 500 mil. A meta é chegar ao fim de junho com 200 contratos assinados no total, pontos que vão ser implantados até 2023. Já está confirmado que a marca volta ao Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, até maio, depois de fechar na expansão do empreendimento.

Nos investimentos, vem mais por aí. A capacidade de produção da fábrica em Gramado vai ser ampliada e logo. Máquinas chinesas, com capacidade de processar matéria-prima cinco vezes mais rápido do que as existentes, estão chegando e vão mobilizar a logística e equipe para instalar, com parte de técnicos vindo da origem: da China.

O parque temático vai mudar completamente. Um "novo" Mundo de Chocolate deve ser apresentado aos turistas até o Natal, garante Esteves, que evita adiantar detalhes. Mas um que a coluna "quase arrancou": as esculturas feitas de chocolate podem não estar na nova fase do parque. Obras começam ainda no primeiro semestre. "Vai ser o nosso investimento mais ousado", avisa o diretor de marketing.

Nos negócios, está em estudo para executar a implantação de uma unidade produtiva fora do Estado para se dedicar a itens que não estão no portfólio da chocolataria de Gramado. Definições sobre localização e investimentos estão sendo feitas. As exportações também estão crescendo para os Estados Unidos, destino que abriu a porteira do mercado externo para a marca em 2021.