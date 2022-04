Rede gaúcha abre nova loja e projeta mais expansão no interior no 1º semestre

O interior gaúcho está na mira definitivamente da expansão de uma das maiores redes de eletromóveis e com itens de materiais de construção do Rio Grande do Sul. A bandeira TaQi, do grupo Herval, conhecido por fabricar sofás e por ser dona ainda da Iplace, que vende itens da Apple, acaba de abrir a segunda loja do ano e agora fora de Porto Alegre e Região Metropolitana.

Depois de entrar em Nova Santa Rita , na RMPA, no começo de fevereiro, a TaQi desembarcou na sexta-feira (8) em Espumoso, na região da produção, com base de renda oriunda da agropecuária. Para marcar a entrada no mercado local, a rede fez promoções em todos os segmentos de produtos. Teve até brinquedos infláveis para atrair a faixa abaixo de 12 anos.

A 86ª loja da marca fica na rua Osvaldo Julio Werlang, 115, no Centro da cidade. São 655 metros quadrados de área de venda, informa o grupo. A loja abriu nove empregos diretos.

Como na operação de Nova Santa Rita, a filial segue o novo visual e layout adotado no showroom na sede, em Dois Irmão, que foi adotado em 2021. "Tem melhor exposição de produtos, ambientes pensados para as marcas parceiras e acessibilidade", diz, em nota, a varejista.

Em nota, o vice-presidente de Varejo do grupo Herval, Carlito Kirschner, adianta que ainda no primeiro semestre vai ter mais abertura de unidades em em cidades onde a bandeira não está e reinaugurações de filiais com o novo layout.

"Temos um plano otimista de expansão e, para atingir esta meta, dependemos de pesquisas realizadas pelo nosso time de projetos de expansão e do comportamento do mercado", explica Kirschner.

O grupo dono da TaQi tem sede em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, e surgiu em 1959. Até 2010, a área de varejo se chamava Herval. Hoje, além de lojas físicas, a rede atende pelo e-commerce todo o País.