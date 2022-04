Comercial Zaffari abre 2º atacarejo em 15 dias com fila e lotação

Filas dentro e fora da loja e grande movimento em corredores marcaram a abertura da 21ª filial da bandeira de atacarejo da Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A rede, terceira do ranking da Abras, com dados de 2020, inaugurou a segunda unidade da Stok Center em menos de 15 dias.

Em 22 de março, uma Stok Center estreou em Santa Cruz do Sul . A nova filial abriu as portas no começo da manha desta terça-feira (5) na avenida Nestor Moura Jardim, 507, Parque 35, perto da BR-116 Sul, e funcionará das 7h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 21h, aos domingos.

Na largada, as mais de 300 ofertas em 6 mil itens fizeram a festa da clientela. São 5.127,80 metros quadrados de área de loja dentro de área total de mais de 11 mil metros quadrados. Quase 400 vagas de estacionamento e 37 caixas de atendimento. Foram gerados 180 novos empregos diretos.

Na inauguração, feita na noite dessa segunda-feira (4), foram doadas 600 cestas básicas, a serem destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.

Na Capital, a bandeira tem uma filial na Zona Norte, ao lado da Havan , aberta em setembro de 2021. Na Região Metropolitana (RMPA), tem mais dois Stok Center: em Canoas e Gravataí. A coluna apurou que Esteio vai ter uma unidade, às margens da BR-116 Norte.

As outras filiais ficam em Passo Fundo (3), Caxias do Sul (2), Capão da Canoa (1), Cruz Alta (1), Ijuí (1), Lagoa Vermelha (1), Pelotas (1), Rio Grande (1), Santa Cruz do Sul (1), Santa Maria (1), Santa Rosa (1), Santo Ângelo (1) e Vacaria (1), no Rio Grande do Sul, e Lages(1), em Santa Catarina.

Em Porto Alegre, outra bandeira de atacarejo inaugura ainda em abril. O Desco, do grupo Imec , de Lajeado, abre a sua segunda filial em Porto Alegre, desta vez na Zona Sul, no dia 14.

Na região, também tem outra novidade para breve no segmento. O Center Kan, da rede Super Kan, vai abrir até maio e terá um atacarejo na operação , primeira do tipo no bairro Restinga.