Porto Alegre terá bairro sustentável ao lado do Aeroporto Salgado Filho

Porto Alegre vai ganhar um bairro sustentável que será pertinho do Aeroporto Internacional Salgado Filho. É o que os empreendedores do Camino, novo projeto da Phorbis Empreendimentos Imobiliários, estão anunciando. O complexo terá áreas residenciais e comerciais com varejo, escritórios, escola e restaurantes, explica a Phorbis, em nota.

"É o primeiro bairro sustentável do Rio Grande do Sul a receber a certificação internacional LEED for Communities", garantem os empreendedores. A previsão é de construir mais de 50 edifícios, somando 2.350 apartamentos e 815 mil metros quadrados de área total construída.

O bairro terá hotéis, escritórios, varejo, restaurantes, mercado e escola, descreve a Phorbis.

O diferencial será justamente o selo internacional de sustentabilidade LEED.

"Isso significa que o Caminho, sozinho, vai dobrar o número de prédios LEED na cidade e tornar o estado e a Região Sul ainda mais relevantes em termos de sustentabilidade”, comenta Guido Petinelli, CEO da Petinelli, empresa responsável pela consultoria em eficiência, conforto e sustentabilidade do projeto com sede em Curitiba. A Petinelli atua em diversos projetos no mercado gaúcho.

Guido explica que um bairro sustentável é aquele com planejamento responsável em termos de sistemas naturais, energia, água, resíduos, mobilidade e outros fatores sociais e econômicos, que contribuem para a qualidade de vida dos seus habitantes. Seu desenvolvimento se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O Camino será o terceiro bairro a receber essa certificação de sustentabilidade no Brasil. Assim, cada um dos estados da Região Sul terá o seu bairro sustentável, até o momento, os únicos no país, segundo a Diretora para América Latina do USGBC, Nicolette Bohnett. No mundo, apenas os EUA e China têm um número maior de bairros certificados LEED, segundo o U.S. Green Building Council (USGBC), órgão certificador internacional.

“O Brasil sempre foi audacioso quando falamos de construções verdes. É o maior mercado para o LEED na América Latina e um dos dez maiores no mundo. O compromisso da Phorbis com a sustentabilidade vai chamar a atenção de muitos incorporadores ao redor do mundo. Agentes públicos e empresários estão assistindo atentamente os resultados conquistados por pioneiros do LEED for Communities”, afirma Nicolette.

O gestor da Phorbis, Mathias Rodrigues, diz que o objetivo da empresa é deixar um legado não apenas para o estado, mas também para o país. “Estamos na vanguarda do movimento de construções verdes no Brasil e queremos ser catalisadores dessa busca de certificação e cuidados ao meio-ambiente. Mas, mais importante do que isso, é a conscientização do uso adequado dos ativos”, argumenta.

Na opinião do empresário, hoje não é mais possível falar em projetos imobiliários, sem falar em sustentabilidade. “Além dos processos de licenciamento ambiental, existe uma cobrança da comunidade em cima disso. Então, dentro desse processo, é inimaginável construir sem ser de forma responsável, eficiente e sustentável”, argumenta Rodrigues.