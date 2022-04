Três varejos que abriram em bairros promissores em Porto Alegre

Quem disse que o Centro Histórico está em descrédito. Na dúvida, conversa com a franqueada Fabiana Demingos, que abriu em pouco espaço de tempo duas lojas da Natura no Centro, na Rua dos Andradas. Mas teve varejo que deixou a região depois de 77 anos de atividade e agora está no Quarto Distrito. É o caso do Empório de Sedas. Outro exemplo de negócios que buscam se posicionar em endereços que despontam como promissores, segundo a pesquisa feita com exclusividade pela Space Hunters para a coluna, é a delicatessem Motu, no bairro Petrópolis. Estas histórias estão no novo vídeo do Minuto Varejo. Assista pelo QR Code. Novidades em sua região? Envia para [email protected]