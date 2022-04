Primeira hamburgueria Jeronimo Track no RS começa a ser instalada em Porto Alegre

Quem passa por uma das principais avenidas de Porto Alegre, que tem arroio em toda a extensão, já viu a novidade ou pode prestar mais atenção quando passar pela região. A primeira unidade no Rio Grande do Sul da bandeira mais descolada e novata da hamburgueria Madero, o Jeronimo Track, já está sendo instalada, utilizando o tradicional contêiner multicolorido.

O nome é uma homenagem ao tataravô do dono do Madero, o empresário Junior Durski. Jeronimo Durski teria sido o primeiro polonês a imigrar oficialmente para o Brasil, diz a marca. O ponto fica na avenida Ipiranga, ao lado do "irmão mais velho" Madero Burger, um pouco antes do campus da Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs), no sentido Centro-Bairro da via.

A caixa de metal já está colocada, e as obras focam acabamentos e demais itens da operação. A unidade cadeia de fast-food vai abrir a filial em 16 de junho. No ano passado, a marca já havia chamado a atenção ao ofertar 50 vagas de trabalho com contratação que ocorre meses antes da abertura para o treinamento das equipes.

Operários trabalham na instalação do contêiner que tem cores mais vivas e quer atrair jovens. Foto: Luiza Prado/JC

Em Porto Alegre, o Madero já tem duas operações do Jeronimo Burger, uma no bairro Bela Vista e outra no Shopping Iguatemi. A bandeira Madero abriu recentemente a primeira unidade em Gramado, na Serra Gaúcha

O Jeronimo Track adota decoração com muito desenho e grafismos, para atrair a geração mais jovem. Na descrição sobre a proposta da bandeira, a rede informa que o projeto arquitetônico de Kethlen Ribas Durski, "tem concepção vanguardista e sustentável", por ocupar contêineres construídos a partir de peças descartadas para transporte de carga, além de estrutura de drive-thru.

A ideia é criar uma "atmosfera instagramável (para postagens na rede social)". Na loja, são instalados tótens de autoatendimento para os pedidos com compra pelo aplicativo do Jeronimo.

Outras marcas da hamburgueria é o cardápio com "preços acessíveis, alimentação saudável e de qualidade, com ingredientes orgânicos, naturais e sem conservantes, além da possibilidade de lanches nos tamanhos P, M, G e GG", diz o site.