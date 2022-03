Lojistas projetam alta de 5% nas vendas da Páscoa no RS

A primeira Páscoa com menos restrições em dois anos de pandemia gera otimismo em segmentos do varejo. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS) informou nesta quinta-feira (31) que aposta em alta de 5% nas vendas da data, que será comemorada em meados de abril, frente a 2021, que encarou o cenário mais crítico da crise sanitária causada pela Covid-19.

A projeção é embasada em quatro fatores: maior fluxo de consumidores, fim da obrigatoriedade da máscara, recursos do FGTS que estão sendo liberados e antecipação do 13º dos aposentados pelo INSS. As duas últimas medidas vêm sendo aplicadas pelo governo federal para dar fôlego à renda das famílias, que sofrem com a inflação e desemprego, e ainda tentar reduzir os níveis de endividamento e inadimplência.

Em nota, a FCDL-RS diz que espera "resultados mais positivos". O presidente da entidade, Vitor Koch, cita que o segmento projeta faturamento de R$ 2,2 bilhões no País. Considerando o peso do comércio gaúcho, a federação estima em receita de R$ 110 milhões no Estado com a comercialização de itens ligados à temporada do coelho.

Vai ser uma data promocional também com pressão de preços, que já é sentida nas áreas de exposição de ovos de chocolates no comércio. A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) estima em 15% de aumento nos valores, em média. A FCDL-RS aposta, mesmo assim, em tíquete médio de R$ 145,00 na busca pelos produtos típicos a data.

"A Páscoa deste ano é completamente diferente da de 2020 e 2021. Mesmo que a economia do país ainda esteja enfrentando sobressaltos, os produtos típicos como ovos de Páscoa, chocolates e caixas de bombons serão os mais procurados e adquiridos, mesmo com menor valor agregado", comentou, em nota, Vitor Koch.

A federação observa que lojistas podem adotar campanhas e ações que consigam driblar impactos de elevações dos produtos. Koch cita ainda que a temporada deve movimentar segmentos como de confecções infantis e brinquedos. Outra tendência que cresce é de compra de chocolate em barra para que os próprios consumidores façam seus ovos para as crianças.