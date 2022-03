Segunda maior rede de supermercados gaúcha vai abrir seu maior atacarejo

Na expansão de atacarejos, a segunda maior rede supermercadista do Rio Grande do Sul, a Unidasul, marcou a data da abertura da sua maior operação neste segmento de super com atacado. Em 20 de abril, a unidade em São Leopoldo, terceira na cidade, abre as portas. Mais duas novas filiais vão estrear até o fim do ano, adianta a rede para a colina Minuto Varejo.

As novas lojas ficam em Portão e Tramandaí. Também vai ter ampliação do Macromix de Novo Hamburgo, adianta a rede. Com as novas operações, em um ano, desde setembro de 2021, quando estreou a loja de Sapucaia do Sul , o grupo, que também é dono da bandeira de supermercado Supper Rissul, vai somar quatro mais atacarejos na sua expansão.

São Leopoldo será a décima operação de atacado mais super da rede, somando ainda 250 postos de trabalho, 150 das vagas são novas contratações. O atacarejo terá ainda novidades, como autosserviço na padaria e carregador para carros elétricos.

Unidade em Sapucaia do Sul foi a última a ser aberta, em setembro de 2021. Foto: Unidasul/Divulgação

Além da Unidasul, Comercial Zaffari (Tok Stok), Imec (Desco), Super Kan e Passarela (Via Atacadista), de Santa Catarina, também estão abrindo ou vão abrir mais lojas desse perfil.

A filial do Macromix em São Leopoldo fica em área de 18,5 mil metros quadrados, sendo 4 mil metros quadrados de área de venda, na avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 2120, próximo à avenida Unisinos. A loja tem 11 mil tipos de itens.

“Nessa filial, teremos também um dos maiores setores dos chamados produtos especiais e restritivos (sem glúten, sem lactose, vegetarianos, veganos), além de uma adega de alta qualidade e variedade”, adianta, em nota, o superintendente de atacarejo do grupo, Eloi Zagonel. A unidade vai ter ainda autosserviço na padaria.

Clientes podem escolher nos balcões e colocar nas embalagens pães, bolos, salgadinhos e doces. A previsão é que outras unidades da bandeira passem a adotar o sistema.

No estacionamento, com 250 posições, seis vagas terão dispositivos para fazer recarga de veículos eletrificados. A loja terá entrega por aplicativo de delivery, compre e retire e televendas para pessoas jurídicas, informa a rede. O empreendimento tem painéis fotovoltaicos para geração de energia e fazer a compensação com o suprimento da concessionária.