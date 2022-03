Feira de vinhos e espumantes é atração em shopping de Porto Alegre

As flexibilizações da pandemia, entre elas a retirada da obrigatoriedade da máscara, impulsiona a retomada de eventos ou ampliação e busca de público. Esta é expectativa da Feira de Vinhos e Espumantes, que vai desta quinta-feira (31) até domingo (3 de abril), no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. A atividade já havia sido retomada em 2021, parando em 2020 devido à crise sanitária.

A sessão já é tradicional na cena de exposição de rótulos para venda direta aos consumidores, que podem ainda comprar produtos coloniais, de queijos a embutidos. A largada do outono com a queda das temperaturas deve ajudar na atração de visitantes.

A edição também entra no clima do aniversário da Capital e tem como tema "Porto Alegre na Taça”. A feira abre às 19h desta quinta, que terá atividade cultural ligada à formação da cidade. No fim da noite, será feito um brinde coletivo com o público e expositores. O acesso é gratuito nos quatro dias, com operação das 15h às 21h.