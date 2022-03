Panvel fatura R$ 3,5 bilhões e abre número recorde de lojas em 2021

O grupo Panvel fechou 2021 com vendas de R$ 3,5 bilhões e alta de 32% no lucro líquido, que chegou a R$ 92,3 milhões. A cifra global ficou perto da projeção , de R$ 3,6 bilhões, que a coluna chegou a noticiar quando foram liberados os números do terceiro trimestre.

O grupo abriu 60 lojas, recorde histórico em ampliação da rede física, diz a rede, que soma 517 pontos físicos.

"Seguimos com a estratégia de adensamento regional na Região Sul do país, principalmente fora das capitais”, avisou o CEO, Julio Mottin Neto, em nota.

Foram abertas 60 lojas em 12 meses, até dezembro, sendo 36 lojas no Rio Grande do Sul, 13 em Santa Catarina e 11 no Paraná. Cerca de um terço foi aberto no último trimestre do ano.

O EBITDA ajustado também foi destaque nos resultados: no 4T21, R$ 49 milhões, alta de 14,6% em relação ao 4T20, margem de 5,1%; no ano, o valor chegou a R$ 161 milhões, 25,7% maior que em 2020 e margem de 4,6%. Na Panvel Farmácias, o crescimento da venda foi de 17,9% no período, que representa um aumento robusto, acima do mercado. A marca própria foi outro ponto alto, com 7,8% de participação nas vendas do ano, posição de liderança em relação ao restante do varejo farma brasileiro.

Os investimentos, que aumentaram 2,5 vezes em comparação a 2019 e são pontuados como os maiores da história da companhia, foram focados nas operações de loja, na logística e em tecnologia. A abertura do novo Centro de Distribuição em São José dos Pinhais (PR) foi um movimento fundamental para dar mais fôlego ao novo ritmo de crescimento da Panvel, em especial nos Estados de Santa Catarina e Paraná, onde os efeitos positivos já serão percebidos em 2022.

O digital continua com performance acima da média de mercado: 15,3% de participação no 4T21 e 15,9% de participação no acumulado do ano. “São resultados obtidos em um trimestre de forte crescimento de vendas da Panvel nas lojas físicas, o que nos mostra que o digital é um diferencial competitivo importante da companhia, que segue como benchmark do setor”, destaca Mottin Neto.

Mesmo com uma base de comparação forte, as vendas no digital cresceram 14,1% no 4T21 e 16,0% no ano, evidência da maturidade do modelo de negócio e da estrutura de entrega. “Temos 128 lojas híbridas, nove minicentros de distribuição, as darkstores, e abrangência de entrega em até uma hora em todas as cidades que estamos presentes.”

O ecossistema de saúde da Panvel mostra sua consolidação ao longo dos últimos anos com a inclusão de novos produtos e serviços. Destaque para o Panvel Clinic, que teve a maior participação de serviços sobre as vendas de todo o varejo farma, 3,4%, em 2021, e market share de 39% na Região Sul no quarto trimestre de 2021.