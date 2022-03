Atacarejos dominam expansão do varejo de supermercados no RS

Atacarejo, misto de atacado com a conveniência do super, virou a grande aposta do varejo gaúcho do setor e largou o ano em ritmo acelerado de aberturas. Até abril, a coluna contou pelo menos seis novas operações, entre o que já abriu (um) e o que está prestes a inaugurar (cinco), situados entre Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra e Centro do Estado. Até o fim de 2022, o número confirmado até agora, entre os seis e mais três, chegará a nove. Mas o ano recém começou. Basta circular entre Porto Alegre e Guaíba, para citar dois que estão quase prontos, com fachadas vestidas com as bandeiras para operar e que são de duas marcas que ocupam a terceira e a quarta posições do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2021 no Estado, Comercial Zaffari e Imec, respectivamente. O maior varejista é o grupo Zaffari, que "ainda" não tem atacarejo. Tudo indica que o Zaffari vai entrar nesse mundo de super mais atacado, só não anunciou onde nem quando. Pelo ritmo do setor, precisa apressar o passo. Somente a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, vai abrir a segunda unidade da Stok Center em menos de 15 dias. A nova loja estreia em 5 de abril em Guaíba, na avenida Nestor Moura Jardim, 507, no Parque 35, perto da BR-116 Sul. Será a 21ª filial da bandeira. Na semana passada, abriu a loja em Santa Cruz do Sul. Na Capital, tem uma filial na Zona Norte, ao lado da Havan. Na Região Metropolitana (RMPA), tem em Canoas e Gravataí. A coluna apurou que Esteio vai ter uma unidade, às margens da BR-116 Norte. Em Porto Alegre, a segunda filial do Desco, do Imec, de Lajeado, está quase inaugurando. Será o segundo na Capital. Outro da bandeira está em linha para estrear no segundo semestre em Alvorada. O segundo Desco fica na avenida Edgar Pires de Castro, na Zona Sul, que já tem Zaffari, Asun e Super Kan, além de redes pequenas de bairro. Falando em Super Kan, a empresa com atuação forte na Restinga termina em breve o Center Kan, primeiro shopping do bairro, que terá um atacarejo, o primeiro da marca. A Unidasul, segunda no ranking da Abras, vai abrir mais um Macromix em São Leopoldo, em abril, e já ergue outra em Portão para abrir este ano. No mês que vem, a catarinense Passarela abre em Caxias do Sul a terceira filial do atacarejo Via Atacadista, que já está em Bento Gonçalves e Farroupilha e vai entrar em Santa Cruz do Sul este ano ainda.

Na gôndola: o que já abriu e o que vai abrir

Stok Center (Comercial Zaffari): Abriu: Santa Cruz do Sul (22 de março) Vai abrir: Guaíba (5 de abril) Desco (Imec): Vai abrir: Porto Alegre (até abril) e Alvorada (este ano) Macromix (Unidasul): Vai Abrir: São Leopoldo (em abril) e Portão (este ano) Super Kan (Center Kan): Vai abrir: Porto Alegre (maio) Via Atacadista (Passarela) Vai abrir: Caxias do Sul (em abril) e Santa Cruz do Sul (este ano)

Gravataí 2 em 1: complexo do Zaffari e Mercado Público a caminho

Terreno onde será complexo do grupo varejista se prepara para obras no segundo semestre

ANDRESSA PUFAL/JC

Gravataí pode ganhar um Mercado Público. O prefeito da cidade da Região Metropolitana, sede da fábrica da General Motors e um dos maiores PIBs gaúchos, Luiz Zaffalon, diz que está montando o projeto e quer lançar edital até junho. A ideia já foi apresentada para a Sicredi que vai esperar novas conversas e um desenho mais claro do empreendimento para ver como pode colaborar. A intenção é montar um food hall, nome da moda. O prefeito conceitua: "Onde a população possa comprar alimentos da produção primária, hortifruti, peixes (não existe uma peixaria na cidade!), especiarias, um café e ter restaurantes." A lista de razões não acaba mais e todas super boas. E mais, emenda um animado Zaffalon: "Um mercado é um local de encontro da cidade, cultura, convivência ..." O local cogitado fica na rótula das avenidas Centenário e Adolfo Inácio Barcelos. Outro projeto que começa a sair do forno é do complexo comercial que o grupo Zaffari vai construir, que inclui hipermercado, lojas e área residencial. Fica em uma grande área na avenida Dorival de Oliveira, entre as paradas 60 e 61. O grupo diz que vai começar a terraplenagem, além de entregar as infraestruturas públicas. "A intenção é de ainda no primeiro semestre iniciar a instalação do canteiro de obras", diz o Zaffari, por nota, para a coluna.

No Ponto