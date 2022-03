Comercial Zaffari abre 2º atacarejo em menos de 15 dias; agora ao lado de Porto Alegre

Os nomes do grupo e da bandeira já estão estampados na fachada da nova loja. Na multiplicação de atacarejos que se verifica no Rio Grande do Sul desde o começo de 2022, somente a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, vai abrir a segunda unidade em menos de 15 dias.

Isso mesmo. Bem na frente de Porto Alegre, em Guaíba, vai estrear a 21ª filial da bandeira Stok Center. Na Capital, tem uma filial na Zona Norte, ao lado da Havan , aberta em setembro de 2021. Na Região Metropolitana (RMPA), tem mais dois Stok Center: em Canoas e Gravataí. A coluna apurou que Esteio vai ter uma unidade, às margens da BR-116 Norte.

As outras filiais ficam em Passo Fundo (3), Caxias do Sul (2), Capão da Canoa (1), Cruz Alta (1), Ijuí (1), Lagoa Vermelha (1), Pelotas (1), Rio Grande (1), Santa Cruz do Sul (1), Santa Maria (1), Santa Rosa (1), Santo Ângelo (1) e Vacaria (1), no Rio Grande do Sul, e Lages(1), em Santa Catarina. A Comercial é o segundo maior grupo supermercadista gaúcho, atrás apenas do grupo Zaffari.

A abertura será em 5 de abril, conforme comunicado do grupo. Em 22 de março, foi inaugurada a loja número 20 às margens da BR-1471, em Santa Cruz do Sul, no Centro do Estado.

A coluna foi conferir como está a implantação do empreendimento número 21 em Guaíba, já que a Comercial Zaffari não chegou a enviar imagem da construção, apenas uma fotografia da anterior, de Santa Cruz do Sul.

A nova Stok fica na avenida Nestor Moura Jardim, 507, no Parque 35, perto da BR-116 Sul, para quem for acessar de fora da cidade. Na área em frente, onde ficam as quase 400 vagas de estacionamento, ainda havia, nessa sexta-feira (25), arremates para fazer em passeios e acessos.

Mas o grande painel vertical, com o nome da bandeira e a assinatura da Comercial Zaffari, já está identificando o novo varejo. O atacarejo vai funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h, aos domingos, das 8h às 21h, diz a rede.

A loja tem 5.127,80 metros quadrados de área de vendas e fica em uma área total de 11.114,15 metros quadrados, segundo a Comercial. São 37 caixas de atendimento, e 6 mil tipos de produtos à venda. Também foram gerados 180 empregos diretos, o que fez o grupo superar a marca de 4 mil empregados em 31 varejos, sendo 10 supermercados da bandeira Comercial Zaffari, com uma unidade na Capital.

Dois outros atrativos badalados pelo grupo é o Clube Stok Center, programa de fidelidade com descontos, e as compras pelo site para entrega em casa ou no comércio (atacarejos abastecem pequenos mercados) ou retirar na loja.

Em Porto Alegre, outra bandeira de atacarejo deve inaugurar até abril. O Desco, do grupo Imec , de Lajeado, terá a sua segunda filial em Porto Alegre, desta vez na Zona Sul.

Na região, também tem outra novidade para breve no segmento. O Center Kan, da rede Super Kan, vai abrir até maio e terá um atacarejo na operação , primeira do tipo no bairro Restinga.