Starbucks abre nova unidade no Aeroporto Salgado Filho e tem outra quase decolando

A coluna Minuto Varejo já tinha "cantado" a instalação de uma unidade da cafeteria dentro da área de embarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Agora a segunda unidade da grife norte-americana Starbucks dentro do complexo aeroportuário está aberta.

O quiosque fica no embarque, próximo ao portão 116, e está servindo os famosos cafés desde essa segunda-feira (21). Mesmo quem desembarca de voos, pode dar uma paradinha, pois o trajeto é caminho para quem se dirige à área de esteiras de bagagens e portão de desembarque doméstico.

A primeira cafeteria no aeroporto abriu no fim de 2021 e que fica próxima ao portão de desembarque doméstico no primeiro piso do Salgado Filho.

O quiosque, informa o operador da marca o Brasil, tem 150 metros quadrados e 27 lugares para sentar, que ficam em uma área com paisagismo, que integra o espaço. A unidade funciona diariamente, das 7h às 22h, mesmo horário da unidade no primeiro piso.

Terceira unidade está em obras na área do check-in doméstico do terminal de passageiros. Foto: Patrícia Comunello/JC

Outra operação da marca está quase pronta no aeroporto. A terceira loja no complexo, seguindo plano que foi anunciado e que inicialmente seria cumprido no ano passado, mas sofreu atraso, ficará na área de check-in doméstico, no segundo piso, onde ficam os balcões das companhias aéreas.

No fim de semana, a coluna verificou o andamento das obras, que começaram em janeiro. Aparentemente, o ponto, em frente aos postos de autoatendimento da Gol, está com os preparativos bem adiantados. Mas a operadora da Starbucks não indica prazo para a abertura.