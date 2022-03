McDonalds vai abrir filial em avenida da Zona Norte de Porto Alegre

Porto Alegre vai ganhar em breve um novo ponto do fast-food mais conhecido no mundo. Uma nova loja do McDonalds está quase pronta na Zona Norte da Capital. A coluna já havia noticiado a construção da unidade, na esquina da avenida Cristóvão Colombo com a rua Dom Pedro II.

O fast-food, que será a 24ª loja da marca em Porto Alegre e 57ª no Rio Grande do Sul, vai ser em terrenos na famosa trincheira da Cristóvão, obra herdada da lista da Copa de 2014 e concluída no fim de 2020

A previsão seria de abrir ao público nesta quinta-feira (24), como apurou o Jornal do Comércio, ouvindo quem está envolvido com a finalização dos preparativos no local. Mas a estreia teria sido adiada por alguns dias, segundo apurou a coluna.

Caso comece a funcionar ainda em março, a marca vai consolidar a média de um novo McDonalds novo por mês desde o começo do ano.

primeiro ponto a abrir fica na esquina das avenidas Antônio de Carvalho e Protásio Alves, em 1º de janeiro. Em fevereiro, foi a vez de uma loja próxima ao ParkShopping Canoas abrir as portas, na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

coluna já tinha informado no fim de 2021 que novas unidades estavam a caminho. Da lista, falta ainda um ponto na região do Shopping Iguatemi. Também teria previsão de uma nova filial na Zona Sul, na avenida Juca Batista, perto da avenida Edgar Pires de Castro. A região registra expansão residencial e instalação de novos varejos para dar conta da demanda dos bairros.