Panvel apresenta nova marca que 'abraça' todas as frentes do negócio

Já esperada após a definição da troca de nome do grupo de Dimed para Panvel, a nova marca da companha de varejo farmacêutico estreou nesta segunda-feira (21), na sede em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana (RMPA).

Em outubro de 2021, a rede gaúcha anunciou que passaria a adotar a identificação de Grupo Panvel . Na quinta-feira (24), será divulgado o balanço do ano passado.

Além das lojas, o grupo tem ainda o laboratório Lifar e a distribuidora Dimed. O grupo informou que a mudança traz um "novo conceito" da marca, que segue agora "todo o cuidado ao cuidar" que "evidencia a essência do negócio: o cuidado com as pessoas, com a sociedade, com o planeta e com o futuro".

Vinte funcionários do grupo participaram da campanha de virada de chave da marca (painel). Foto: Panvel/Divulgação

A ideia do "todo" também abrange as operações, que vão de produção a serviços, como aplicação de vacinas e exames, um deles é o da testagem da Covid-19.

“A nova identidade valoriza as pessoas por trás da marca”, destacou, em nota, o CEO da Panvel, Julio Mottin Neto. A identidade visual foi desenvolvida pelo estúdio Gad.