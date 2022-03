Comércio gaúcho tem leve alta nas vendas em janeiro frente a dezembro

O comércio gaúcho teve alta leve de volume de vendas em janeiro frente a dezembro de 2021. Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, divulgada nesta quinta-feira (10), o varejo geral cresceu 0,2% na largada do ano. No País, houve alta de 0,8% no confronto mensal anterior.

Frente a janeiro de 2021, o desempenho regional foi melhor. No começo do ano passado, o momento era mais afetado pela pandemia. O setor teve aumento de 5%, com as maiores elevações, considerando os mais demandados, de 4,8% em combustíveis e lubrificantes, e de 4,1% em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo.