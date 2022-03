Rede cria novo modelo de loja de conveniência para mercado gaúcho

Um novo modelo de lojas de conveniência está chegando no comércio da Região Metropolitana, promete a Rede Farroupilha, grupo gaúcho de postos de combustíveis. A loja piloto da Alegrow, nome do novo negócio, vai abrir em Canoas na próxima semana. Um segundo está previsto para a Orla de Porto Alegre.

De acordo com a rede, o investimento nas duas unidades supera R$ 1 milhão. Até o final de 2022, a Alegrow prevê a abertura de mais 10 unidades no Rio Grande do Sul, com um investimento superior a R$ 5 milhões.

A primeira operação fica na rua General Câmara, 42. Em nota, a rede diz que a marca segue pilares de sustentabilidade, inovação, novas experiências ao consumidor e identificação social. A ideia, segundo o sócio Zé Mário Góes, é que "cada loja seja única".

“A loja será uma representação do espaço que ocupa, sendo uma comunicação contínua do ambiente. Alegre, claro, e que permita conexões entre a nossa marca e o público, além de garantir que não falte nada para apreciar bons momentos”, explica o proprietário.

Góes também ressalta a importância de ter produtos com preços justos na Alegrow.

"Quando criamos o conceito Alegrow, pensamos em proporcionar experiências únicas, mas tangíveis. Queremos que quem frequenta a Orla possa selecionar seus produtos, adquirir sua cesta e realizar seu piquenique no gramado do local de forma acessível ao seu bolso", ressalta o sócio.

Além de Canoas, outra unidade já confirmada é a da Orla do Guaíba, mais precisamente no Trecho 1, próximo ao Largo Elis Regina. Adotando um conceito sustentável e pet friendly, a abertura da loja está prevista para a segunda quinzena de abril.

Interior da unidade da Alegrow em Canoas, que será inaugurada na próxima semana. Foto: Rede Farroupilha/Divulgação

A unidade da orla receberá grafismos na parte externa com temática sobre a cantora, o pôr do sol e o Guaíba, além de espaço pet gratuito com água, ração e sacolas biodegradáveis para que os consumidores possam deixar os animais enquanto fazem suas compras.

Nenhuma unidade terá insumos plásticos, como copos, sacolas e canudos. Só serão distribuídos materiais recicláveis e biodegradáveis, diz o grupo.

Cinco delas estarão localizadas em espaços públicos de Porto Alegre, como parques e vias urbanas de grande fluxo — a próxima unidade será na avenida Protásio Alves, ainda sem data de abertura. Outras duas devem abrir na região metropolitana. A marca afirma estar em negociação avançada sobre uma unidade em Gramado, na Serra Gaúcha. Também haverão unidades em postos de combustíveis do Estado.

Cada unidade vai gerar de oito a 12 empregos diretos e outros 100 indiretos. Em breve, o cadastro para trabalhar nas unidades estará disponível pelo site oficial da empresa, que está em construção.