De crianças a adultos: shopping de Canoas ganha miniatura de carros e loja de perfumes

Na onda de lazer que invade com mais força shopping centers, um dos empreendimentos de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), agora tem carrinhos em miniatura para a diversão de pequenos frequentadores. No front de adultos, o Canoas Shopping (CS) ganhou uma unidade da franquia da Água de Cheiro, na área de perfumes.

A atração mobile é o Mini Cars, uma operação que pertence a um empresário do Norte do Brasil, do Tocantins, que decidiu abrir a primeira "garagem" dos mini veículos no Sul justamente em Canoas.

As novidades para incrementar as atrações de varejo e lazer abriram antes do Carnaval. Em fim de janeiro, o CS teve uma baixa, a filial da Gang, de moda jovem , e prometia mais unidades no mix.

As miniaturas de carros funcionam com controle remoto comandado pelos pais ou responsáveis ou podem ser dirigidos pelos próprios mini-motoristas, explica o shopping. Crianças até 30 quilos e na faixa dos 6 a 7 anos podem transitar com os carrinhos. Cada 10 minutos de diversão custa R$ 20,00.

Em nota, o dono do MIni Cars, Lucas Rocha, diz que investiu R$ 60 mil para montar a estrutura no quiosque do shopping gaúcho e que espera ter retorno em três meses. São dois funcionários no atendimento. A marca tem 53 operações pelo País, entre Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste.

A loja da Água de Cheiro é a segunda da empresária Nadiége Cardoso, que tem um quiosque da marca em Porto Alegre. Nadiége informa que investiu R$ 150 mil na unidade. Em nota, ela diz que aposta no fluxo de pessoas que o CS tem para gerar vendas.

O empreendimento informa ainda que prepara a chegada de mais ocupantes no primeiro semestre. Uma delas será a mega academia da Engenharia do Corpo. Hoje o Canoas Shopping, aberto em 1998, tem mais de 120 lojas e 1.370 vagas de estacionamento coberto.