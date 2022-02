Morre Clelci Zaffari, co-fundadora da Comercial Zaffari, de Passo Fundo

Uma das maiores redes de varejo do Rio Grande do Sul perdeu uma de suas co-fundadoras. A Comercial Zaffari, de Passo Fundo e com operações de supermercado, atacarejo e shopping center, informou o falecimento nesta segunda-feira (28) de Clelci Camozzato Zaffari, aos 81 anos.

"Deixa um legado de empreendedorismo e coragem para ousar e expandir os negócios", manifestou, por nota, o grupo.

O velório é nesta terça-feira (1) no Memorial da Paz, em Passo Fundo, a partir das 9h. O sepultamento é previsto para as 16h.

Clelci nasceu em Sananduva, no Estado, em 24 de outubro de 1940. Ela se casou com João Zaffari e teve quatro filhos: André Luiz e Paulo, já falecidos, e Sérgio e Tiago, e sete netos.

Com o marido, Clelci inaugurou a Comercial Zaffari em 1957, na avenida Presidente Vargas, em Passo Fundo. Ela atuou como repositora, operadora de caixa, tesoureira e compradora e chegou a assumir o posto de diretora-presidente.

Em 2000, Clelci foi homenageada com o título de Cidadã Honorária do Município de Passo Fundo. Em 2008, recebeu o Prêmio Mulher Supermercadista do Carrinho Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Dois anos depois recebeu o Troféu Gabriel Bastos da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio (Acisa) de Passo Fundo.

A co-fundadora da Comercial Zaffari liderou a implantação e execução do projeto João Zaffari, para formar jovens de baixa renda para o mercado de trabalho.

O grupo tem hoje dez supermercados, 19 atacarejos da marca Stok Center e o Bella Città Shopping, o primeiro da cidade. A rede é a segunda em faturamento do Rio Grande do Sul, atrás do grupo Zaffari, e a 30ª do Brasil.