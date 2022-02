Rede nacional abre loja '3 em 1' em shopping de Rio Grande

A pandemia deu origem à loja 3 em 1. Que é o que uma das maiores redes nacionais de varejo abre nesta quinta-feira (24) em Rio Grande. Isso mesmo. A nova unidade da Casas Bahia, a 27ª no Rio Grande do Sul, tem produto à venda, mas também postos de retirada de compras do on-line e ainda de saque de dinheiro.

A filial no Shopping Partage será a primeira na cidade litorânea, com um dos maiores complexos portuários brasileiros.

"A nova loja será mais que um ponto físico para adquirir produtos. Nela, funcionará uma agência de serviços financeiros, onde será possível fazer saques e depósitos, e um mini hub logístico que, além de favorecer as entregas na região, permitirá ao consumidor retirar compras feitas pela internet dentro de poucas horas", define a nota distribuída pela rede sobre a nova operação.

A Via, que é dona da bandeira, e também da Ponto (ex-Ponto Frio), diz que a nova unidade oferecerá facilidades como rede wi-fi gratuita e conveniência na experimentação dos produtos - desde smart TVs e smartphones, eletroportáteis e refrigeradores, até uma linha completa de móveis e colchões. Além disso, o cliente poderá adquirir uma série de seguros e serviços complementares, como instalações e montagem de móveis, por exemplo.

A ideia é que a loja funcione mesmo como um ponto de contato com a rede, para acessar mais opções de linhas pelo aplicativo ou site. O mix de produtos das lojas físicas e do marketplace da Casas Bahia é composto por mais de 34 milhões de itens, nas mais diversas categorias, diz a bandeira.

Na área do banQi, que tem a estrutura dos produtos financeiros, os clientes poderão fazer saques e depósitos gratuitos na própria loja.

“Em nossa estratégia de expansão, apostamos em inovação e integração de serviços. Por isso, além de ser um ponto físico onde o cliente pode conhecer novos produtos, a nova loja de Rio Grande funcionará também como uma agência de serviços financeiros e como um ponto de retirada de produtos comprados no site e no app da Casas Bahia”, declara, em nota, Marcelo Igreja, diretor regional de Operações no Estado.

A prioridade hoje das grandes varejistas é encurtar o tempo de entrega, na chamada última milha, que seria de mais proximidade. Outra opção é o posto do Retira Rápido, balcão de retirada do produto comprado via digital.

Para oferecer uma experiência de compra ainda melhor ao cliente, os vendedores utilizarão o sistema Via+ Mobile, aplicativo interno de vendas da Via. Com um celular, o vendedor poderá concluir a venda e receber o pagamento no cartão de crédito ou débito em qualquer ponto da loja, sem que o cliente precise ir até o caixa para concluir a compra.