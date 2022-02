Sindilojas-POA elege nova diretoria e confirma Arcione Piva, da Elevato, na presidência

O Sindilojas Porto Alegre acaba de eleger a nova diretoria para o período 2022–2026. A posse é em 1 de abril. O atual vice-presidente e empresário do ramo de materiais de construção, Arcione Piva, vai ocupar o cargo, coma saída de Paulo Kruse.

A votação foi nessa terça-feira (22). "Vamos dar continuidade às ações e trabalho atuais e reforçar a referência de apoio ao lojista", disse Piva, à coluna. Em janeiro, o vice-presidente falou, em vídeo, sobre as tendências traçadas para o varejo na NRF , maior evento do setor, que ocorre em Nova York.

Em nota, Piva comentou ainda: "Vivo diariamente a rotina do lojista e, por isso, sei das necessidades e does desafios que enfrentamos para manter as nossas empresas ativas", observou o futuro presidente.

A base do setor é de mais de 18 mil estabelecimentos, que inclui Alvorada, na Região Metropolitana.

Um dos espaços que devem ganhar mais relevância é o hub de inovação aberto em 2021, que fica na sede na rua dos Andradas, no Centro Histórico. É o Co.Nectar Hub, com espaços para eventos e reuniões e para ativar projetos de novas tecnologias e soluções para o varejo. A coluna mostrou o hub em vídeo, logo que foi lançado

Na eleição do sindicato, a composição teve chapa única, com 31 diretores lojistas. Kruse vai completar dois mandatos está à frente do Sindilojas, de 2014 a 2022.

Confira os nomes da futura diretoria do Sindilojas-POA:

Direção:

Presidente: Arcione Piva

Vice-presidente: Tarcisio Pires Morais

Vice-presidente Adminstrativo e de Tecnologia da Informação: Rosi Frigo Luz

Diretora Adminstrativa e de Tecnologia da Informação: Luciane Bestetti Gottschall

Vice-presidente Financeiro: Marco Antonio Belotto Pereira

Diretor Financeiro: Felippe Tarta Sielichow

Vice-presidente de Relações do Trabalho: Claus Hubert Lagemann

Diretor de Relações do Trabalho: Paulo Fernando Gomes Pancinha

Vice-presidente Comercial: Rose Ingrid Muller

Diretor Comercial: Pedro Henrique Sasso

Vice-presidente de Rel. Políticas, Institucionais e Responsabilidade Socioambiental: Carlos Klein

Diretor de Relações Políticas, Institucionais e Responsabilidade Socioambiental: Paulo Roberto Diehl Kruse

Vice-presidente de Comunicação e Marketing: Paulo Romeu Penna Rey

Diretor de Comunicação e Marketing: Eduardo Augusto Curra Sasso

Membros suplentes:

Ronaldo Netto Sielichow

Mara Salete Guterres Cabezudo

Janaina Crespo Costa

Roni Zenevich

Genesvile Antonio Zanotelli

Vladimir Dalpias Machado

Carlos Frederico Schmaedecke

Sergio Axelrud Galbinski

Thiago Ribeiro Gomes

Camile de Oliveira Rostro Gomes

Camila Petrucci De Freitas

Adriana Alves Vicente

Conselho Fiscal:

Conselheiro 1: Orisvaldino Magnus Scheffer

Conselheiro 2: Paulo Sergio Nickel Gonzaga

Conselheiro 3: Jose Eduardo Da Silva Sperb

Conselheiros suplentes:

Irio Piva

Eduardo Suslik Igor

Rodolfo Rogério Testoni

Representantes na Fecomércio-RS: