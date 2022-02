Liquida Porto Alegre volta com aposta de descontos bem atrativos

O Liquida Porto Alegre volta nesta sexta-feira (18) oficialmente às ruas e meios digitais, mas um dia antes já tinha loja "vestida" para a campanha no Centro da Capital. No lançamento da ação, na sede da CDL Porto Alegre (CDL-POA), nesta quinta-feira (17), os dirigentes demarcaram expectativas de oferta de descontos bem atrativos e ainda que seja o melhor Liquida dos últimos anos.

As bandeiras e demais materiais promocionais estavam, por exemplo, em uma filial da Magazine Luiza. Segundo um dos funcionários, foi uma decisão da equipe antecipar e já com itens em oferta. A partir desta sexta, ele garantiu que vai ter mais promoção. A rede nacional também reforça a campanha com uma chamada de "Liquidão do Sul".

Os descontos vão até dia 26. Em 2021, a campanha não saiu devido à pandemia. O presidente da CDL-POA, Irio Piva, chegou a admitir que havia uma incerteza sobre o nível de adesão ainda em meio ao ambiente sanitário adverso. "Mas surpreendeu. Vamos ter um dos melhores Liquidas da história", animou-se Piva.

São mais de 4,6 mil estabelecimentos na campanha. Nesta quinta-feira, com a divulgação e aceleração para o começo, a CDL-POA recebeu maior fluxo de pontos querendo entrara. O número deve aumentar. Os dirigentes da entidade ainda acreditam em atingir a meta de 5 mil inscritos.

Os números indicam que a adesão este ano ficou um pouco abaixo da edição de 2020, que teve 5,1 mil inscritos. Piva diz que a expectativa é superar vendas em edições pré-pandemia devido ao engajamento dos estabelecimentos. O dirigente admitiu que tinha receio sobre a adesão, mas que as inscrições surpreenderam.

"O Liquida é oportunidade, e as pessoas devem aproveitar os descontos nos primeiros dias, que são os melhores", provoca.

O presidente da CDL-POA aposta que os lojistas que lidam com coleção de verão possam aproveitar a campanha para reduzir ou acabar com estoques, liberando fluxo para novidades. "Quem mais ganha é o consumidor", acredita Piva, que espera que moradores do interior também aproveitem.

"Acho que Porto Alegre está com muitas novidades, como o trecho 3 da Orla do Guaíba e outros atrativos, que as pessoas vão vir e aproveitar descontos e passeios."

Sobre o nível de descontos, que é de responsabilidade do estabelecimento, o coordenador da campanha e vice-presidente da câmara, Carlos Frederico Schmaedecke, diz que, no contato para a adesão à temporada, é sempre reforçada a importância de ter bons descontos.

"É muito importante que ele faça uma boa promoção. Se ele (lojista) não fizer isso, não vai ter sucesso, e o empreendedor sabe disso", avisa Schmaedecke. "O consumidor é muito informado, e pode saber o preço de tudo em uma consulta rápida pelo celular. Vamos efetivamente ter bons descontos", aposta o coordenador.

Espalhada por 85 bairros, a campanha tem maior presença no Centro Histórico, com 702 adesões, seguida por Passo D'Areia (302) e Floresta (244). Outro detalhe que animou até o prefeito Sebastião Melo, que foi ao lançamento. Do total, 71% estabelecimentos estão rua, enquanto 19% localizam-se em shopping centers e 10% estão em camelódromos. Já 70 estabelecimentos são totalmente digitais. Outros 700 participam pela primeira vez do Liquida.

Os segmentos são os mais variados, desde vestuário (740 lojas) a farmácias (470 lojas), passando por móveis e colchões (300 lojas), alimentação (285 lojas) e beleza (280 lojas), chegando até os nichos religiosos, a área de moradias compartilhadas – os colivings – e à venda de espaços físicos de armazenamento - os self storages.

Melo disse que é um entusiasta do comércio de rua e deixou clara a torcida para que as vendas sejam boas, para gerar mais receita para a cidade também, por tabela, para o setor público. O prefeito citou ainda a retirada de ambulantes do Largo Glênio Peres e o lançamento do programa de microcrédito na próxima semana como impulsos para movimentar fevereiro.

O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, apontou que a ação ocorre em fevereiro por ser o mês com menor nível de atividade no varejo. Este ano há ainda mais fatores que motivam a ação. “O mercado de trabalho formal encolheu 1,2% entre março de 2020 e dezembro de 2021, o que significa 6.528 vagas a menos no período", cita Frank, apostando que as empresas possam abrir vagas. Os dados do mercado formal são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Além disso, a quantidade de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas na Capital é praticamente a mesma de três anos atrás no mês, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.