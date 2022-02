McDonalds abre mais uma loja no RS e agora em Canoas

Uma das maiores redes de fast-food do mundo acaba de abrir mais uma loja no Rio Grande do Sul, a segunda em 2022. Desta vez, a unidade fica em uma das regiões mais emergentes para negócios e moradia em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

Primeiro abriu a da esquina com as avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho , na Zona Leste da Capital, em 1 de janeiro. Outras duas estão em construção na região da Terceira perimetral, na avenida Cristóvão Colombo com Dom Pedro II, e no entorno do Shopping Iguatemi.

Uma terceira operação deve ser montada na Zona Sul, na região da avenida Juca Batista, perto da avenida Edgar Pires de Castro.

Em Canoas, a filial número 56 do McDonalds no Estado, erguida por um franqueado, fica perto do ParkShopping Canoas, na avenida Farroupilha, 4401, no bairro Marechal Randon. Segundo a rede, a unidade abriu nesta quinta-feira (17). Foram gerados 50 empregos diretos. Nas lojas gaúchas, são 2,5 mil trabalhadores.

O Mc informa ainda que a loja tem 82 lugares no salão e ocupa uma área total de mais de 2 mil metros quadrados. São 26 vagas para estacionamento.

O funcionamento será diário, das 11h à 1h, com atendimento no balcão e no drive-thru.

"O projeto arquitetônico está com identidade visual mais moderna, mobiliário geométrico, contemporâneo", descreve, em nota, a Arco Dorados, operador da marca no Brasil. Os clientes têm ainda wi-fi gratuito. O local tem drive-thru.