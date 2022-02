Liquida Porto Alegre começa com 4,6 mil estabelecimentos para 10 dias de descontos

O Liquida Porto Alegre começa nesta sexta-feira (18) com mais de 4,6 mil estabelecimentos inscritos para uma temporada de 10 dias de descontos . A CDL Porto Alegre, que volta com a campanha após a suspensão em 2021 devido à pandemia , avisa que as adesões podem ser feitas em meio ao Liquida.

A meta era de 5 mil adesões, mas a experiência de outras temporadas mostra que muitos pontos entram ao longo do período. Será a 25ª edição da liquidação, que é feita desde 1997. A vantagem é que o varejo recebe as peças para vestir o ponto físico ou digital com a campanha.

"O Liquida Porto Alegre é a primeira data comemorativa do ano, no calendário do varejo e uma oportunidade de gerar negócios. Quanto mais estabelecimentos participarem, com ofertas atrativas, maior será o sucesso da promoção”, comenta, em nota, o presidente da CDL-POA, Irio Piva.

A expectativa é de descontos de até 70%. Pelos números da entidade, a campanha vai chegar a 85 bairros da Capital. Os varejos vão receber kits com materiais promocionais para utilização nos pontos de venda.

Shopping Total entra pela primeira vez de forma institucional Este ano o, não só com seus lojistas e demais operações com a campanha. A gerente de marketing, Sílvia Rachewsky, informa que mais de 300 lojistas devem participar.

"O shopping sempre aderiu ao Liquida. Até porque está em sintomia com os nossos pilares estratégicos: diversidade de opções de compras, eventos e promoções", elenca Silvia. Um encarte digital está sendo elaborado com promoções exclusivas para a campanha que será disseminado nas redes sociais e no site.