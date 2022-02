Hotel concluído por investidores abre em Porto Alegre com bandeira internacional

Uma espera de quase dez anos chegou ao fim em Porto Alegre esta semana. O flat prometido para ser entregue antes da Copa do Mundo de 2014, que teve falência de construtora e os investidores assumiram a execução para terminar a obra, abriu em um dos bairros mais nobres da Capital.

Jornal do Comércio, de dezembro passado. O Ibis Styles Porto Alegre Moinhos de Vento, mais novo integrante da rede internacional hoteleira Accor e primeira unidade da bandeira a estrear em 2022 no País, já recebe hóspedes na esquina da avenida Mariland com a rua 24 de Outubro, no Moinhos. O empreendimento aguardava apenas o Habite-se da prefeitura, que é o aval para ser usado, conforme reportagem do, de dezembro passado.

O flat, com 130 apartamentos distribuídos em 17 andares, também desponta como o queridinho da Atrio Hotel Management, operadora com sede em Santa Catarina que administra mais de 60 unidades da Accor no Brasil e é a maior da marca na América Latina. O motivo: a trajetória turbulenta e difícil até a conclusão.

Além disso, o resultado final, entre design, ambientes e serviços, coloca o novo integrante da família Ibis Styles entre os três mais qualificados do País, garante o vice-presidente de Marketing e Vendas da Atrio, César Nunes.

"Estamos abrindo um dos três melhores no Brasil (bandeira) e que tem tudo para ser o melhor", aposta Nunes. Os outros dois ficam na avenida Faria Lima, em São Paulo, e no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro.

A relação "emocional", como define o vice-presidente, com o flat no Moinhos, tem relação com o desafio que foi a conclusão da obra, feita pela associação dos 83 investidores, que gastaram R$ 14 milhões para fazer os acabamentos do prédio e equipá-lo.

A negociação para a Atrio assumir a gestão, após a entrega, foi fechada em 2019 . "Conseguimos ajudar a tornar vivo o sonho de investidores. Temos orgulho de estar abrindo o hotel. Ficamos emocionados ao ver como ficou", reforça o vice-presidente. "No mercado hoteleiro, a conclusão era desacreditada. A expectativa era que virasse um esqueleto para depois ir a leilão."

A obra foi paralisada completamente em 2014, quando surgiram os primeiros sinais de crise da Magazine Incorporações, ligada ao paulista MGrupo e que teve falência decretada pela Justiça estadual

"Nossa primeira expectativa era de ver a obra pronta e abrir as portas. Acreditamos na localização e na marca forte da Ibis forte, conhecida mundialmente. Vamos torcer", diz Vitor Silveira, presidente da Associação de Adquirentes das Unidades do Condomínio Apart-Hotel. O evento oficial de inauguração será no dia 22, quando a direção da operadora, terceira maior do ramo hoteleiro no Brasil, Atrio vem a Porto Alegre.

O Ibis Styles se enquadra na categoria de hotel econômico, mas com mais sofisticação, principalmente pelos acabamentos e estrutura. Cada unidade da bandeira segue um conceito temático. É o segundo Styles na Capital.

Um dos atrativos é o terraço, com a vista da Capital, academia e restaurante, com cozinha mediterrânea. Sem contar o endereço, em um bairro valorizado, com opções de lazer e gastronomia no entorno, e com rápido acesso a diversos pontos.

A unidade também testa novos usos, que ultrapassam a relação restrita aos hóspedes. Moradores poderão tomar café da manhã no flat. "É um conceito de hotel aberto para o público local que chega mais recentemente ao Brasil. O novo Ibis Styles já nasce com esta opção", diz Nunes.

A nova hospedagem também chega em um momento de retomada da hotelaria, com projeção de retorno da demanda de eventos, ainda acanhada, e fluxo corporativo. Depois de dezembro e janeiro mais lentos, ritmo influenciado pela disseminação da variante Ômicron, o executivo da Atrio Hotel diz que a procura por reservas começa a reaquecer.

Hospedagens que começam a ser feitas no novo hotel estão associadas a estadias que combinam trabalho e uma esticadinha de mais dias para turismo na Capital. A expectativa de Nunes é de volta da demanda corporativa mais forte depois do Carnaval. Também eventos previstos para janeiro foram reagendados para março e abril.

A Atrio tem mais 11 unidades Accor no Estado, seis delas, incluindo o Ibis Styles Moinhos de Vento, em Porto Alegre. As demais estão em Guaíba, Canoas, Novo Hamburgo, Igrejinha, Caxias do Sul e Carlos Barbosa. O Rio Grande do Sul é o segundo maior mercado da empresa, atrás de São Paulo. A operadora terá uma 13ª unidade, que está sendo erguida em Pelotas no sistema de condo-hotel (investidores compram frações do aitivo), previsto para estrear em 2023.