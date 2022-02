Obras de megaempreendimento começam 'em breve' ao lado do Jardim Botânico

Tudo em um dos empreendimentos mais aguardados em Porto Alegre é grande. Serão quase 150 mil metros quadrados do shopping center, R$ 850 milhões em investimento total e 20 anos até serem emitidas as licenças para a construção. Por isso, qualquer movimento na grande mancha verde ao lado do Jardim Botânico, na Zona Leste da Capital, chamaria a atenção e chamou.

Moradores de torres que são voltadas para a área perceberam nas últimas semanas o fluxo de máquinas no terreno. Aos poucos, o motivo da movimentação foi aparecendo. Clarões surgiram da noite para o dia em trechos da mata, expondo montes de troncos de árvores. Ficou claro, para os observadores de longe, que as ações faziam parte da preparação para as obras de construção do complexo Belvedere, com licença para ser erguido no local.

"Em breve, teremos obras. Estamos atendendo aos requisitos necessários antes de iniciar", afirmou o empreendedor, ligado ao grupo gaúcho da Máquinas Condor. Na primeira fase, deve ser feita a infraestrutura para a futura construção. Na lista de medidas de compensação (veja no fim do texto), há previsão de sistema de drenagem robusto para detenção das águas das chuvas, por exemplo.

Complexo Belvedere, que ocupará área na avenida Tarso Dutra , número 500, na zona leste da Capital, recebeu as licenças de instalação (LIs) que faltavam para erguer torres comerciais, um shopping center e um hipermercado do grupo Zaffari no fim de 2020.

A estimativa é de gerar quase 6 mil postos de trabalho nas obras. Na operação, serão 3,5 mil empregos diretos e indiretos. O projeto do Belvedere, capitaneado pelos donos das Máquinas Condor, levou 25 anos entre os primeiros contornos, audiências públicas e finalização da aprovação, que vai desde aspectos de estudos de viabilidade urbanística (EVU) à habilitação para licenças prévia (LP) e LIs da execução, incluindo as compensações pelos impactos.

As torres comerciais somam cerca de 32 mil metros quadrados e valor geral de vendas (VGV) de R$ 280 milhões. O shopping soma 146,5 mil metros quadrados e investimentos de R$ 360 milhões, segundo a pasta municipal de Meio Ambiente na época. O hipermercado do Zaffari terá 33,4 mil metros quadrados e investimento de R$ 64,6 milhões e será um dos atrativos do empreendimento.

Lista de compensações e melhorias do Belvedere:

Implantar 11 reservatórios de detenção de águas pluviais para controle da drenagem.

Qualificar as paradas de transporte coletivo dentro da área de influência do empreendimento.

Criar travessias seguras para pedestres em pontos específicos da região.

Implantar a quarta faixa de tráfego na aproximação da rua Tibiriçá com a rua Cristiano Fischer (75 metros de extensão).

Implantar faixa de tráfego na aproximação da rua Valparaíso com a Terceira Perimetral (75 metros de extensão).

Executar o alargamento e a melhoria da curva entre a rua Professor Ivo Corseiul e a rua José Carvalho Bernardes.

Realizar projeto de sinalização viária nas vias e intersecções onde ocorrerem modificações em função do projeto de circulação do complexo Belvedere.

Executar ciclovia na avenida Bento Gonçalves, desde a avenida Elias Cirne Lima até a avenida João de Oliveira Remião, em dois trechos que totalizam 3.450 metros.

Qualificar a Praça José Luiz Carneiro Cruz, localizada na rua Professor Pedro Santa Helena, no bairro Jardim do Salso.

Construir um belvedere de acesso público, que permita a manutenção de vista privilegiada da região

Doar ao município equipamentos e instalações para integrar a Central de Controle e Monitoramento de Mobilidade (Cecomm) no valor de até R$ 535.080,00.

Destinação de área equivalente a 11 hectares de terreno para anexação ao Refúgio de Vida Silvestre São Pedro, localizado no Extremo Sul da Capital, além de transplantes e plantios no próprio local do empreendimento.

Destinação de recursos para apoio, implantação e manutenção das unidades de conservação em Porto Alegre, em valor equivalente a 0,5% dos custos totais previstos para a instalação do complexo, conforme prevê a Lei 9.985/2000, relacionada ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O montante é estimado em R$ 1,55 milhão.

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smans)