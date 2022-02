Mais uma loja com 30 anos de operação decide fechar em shopping de Porto Alegre

Mais uma loja que abriu na fundação do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, há 30 anos, decide deixar o mix do empreendimento. Desta vez, é a filial de uma rede de ótica e relojoaria gaúcha com mais de 70 de história. A De Conto fechou na semana passada.

A ótica operou até dia 6 em uma das esquinas do primeiro piso do Praia de Belas, pontos de grande visibilidade e fluxo.

"Fechamos, pois, com a pandemia e o aumento do IGP-M (índice de inflação usado na correção dos aluguéis), após 30 anos no shopping, não houve nenhuma flexibilização na cobrança de boletos por parte da administração do Praia de Belas", conta Juliana De Conto, da família proprietária.

"Ficamos sem condições de continuar", completa a proprietária. Segunda ela, logo depois da pandemia, houve descontos no aluguel, mas os valores foram cobrados de forma parcelada depois.

As dificuldades estão associadas a vendas em baixa devido a mudanças no perfil de fluxo desde a eclosão da pandemia. O home-office retirou um dos principais públicos que sustentavam o movimento - e parte importante das compras -, em dias de semana, período maior forte do complexo, que é o formado pelos quadros dos tribunais do Judiciário e usuários.

O aluguel era de R$ 60 mil. Juliana revela que a saída ocorreu antes do fim do contrato com o shopping, o que pode acarretar multa para o varejista. Os funcionários da loja foram transferidos a outras filiais da marca em Porto Alegre, diz a proprietária.

As vitrines que antes mostravam as coleções da ótica estão cobertas agora por papel, impedindo ver internamente. Na frente da porta, um pedestal ostenta o aviso: "Prezados clientes, em breve teremos uma nova operação".

No terceiro piso, a marca da De Conto ainda era estampada em um tapume em uma área desocupada e com o slogan "Todas as lojas que você precisa estão aqui".

Em outra área do shopping, tapume em pontos desocupados ainda cita a ótica como opção para clientes. Foto: Patrícia Comunello/JC

A coluna entrou em contato com o shopping para obter esclarecimento, mas o empreendimento não falou até este domingo (13).

Outro ponto no Praia de Belas que confirmou à coluna que vai encerrar as atividades, também após abrir na estreia do shopping, há 30 anos, é a franquia do Tevah, localizada no primeiro piso, em frente à área onde é montada a árvore de Natal, ao lado da Riachuelo. O franqueado alegou alto custo da locação e que pretende abrir uma loja de rua na Zona Sul da Capital.

A gestão do Praia de Belas afirmou desconhecer a intenção de fechamento da loja de moda masculina.

Enquanto tem cerca de 20 pontos desocupados cobertos por tapumes nos três pisos, o shopping tem previsão de três novas operações: Lindt, de chocolates suíços, a cafeteria The Coffee e a marca gaúcha dos skatistas Matriz Skate Shop. No fim de 2021, abriram Bacio di Latte, de sorvetes, a livraria A Página, Callohã, de moda esportiva, e Água de Cheiro, em um quiosque.

Já a Ojo Mr. Ray, de óculos, vai descer do terceiro piso para o primeiro andar, ao lado da antiga loja da Oi, que está coberta por tapume.