Shopping da Comercial Zaffari ganha novas lojas e mira ocupação de 2019

“Estamos bem animados”, resume Nadia Jeziorski Hartmann, gerente geral do Bella Città, shopping da Comercial Zaffari, em Passo Fundo. Dois fatos embalam o “clima” no empreendimento, mais antigo do setor em uma das maiores economias do Estado.

Nadia une retomada da receita de vendas próxima ao padrão pré-pandemia - sendo que, no último trimestre de 2021, ficou 9% (reais) acima -, e “a busca por empreender que está grande”, desde o começo de fevereiro, assegura a gestora.

Para um bom operador de shopping, as duas variáveis traduzem, no caso do Bella Città, redução de vacância - terror do segmento de norte a sul do Brasil. Mas o alívio é recente.

“Tivemos o susto da nova variante (Ômicron) em janeiro, que depois se viu que não era tão grave”, observa. O fato é que, do fundo do poço de 2020, largada da pandemia, quando 20 dos 115 espaços estavam vazios, o shopping recuou a 10 espaços em 2021 e passará a seis até abril.

“Três operações abrem em março e uma franquia de chocolate em 1 de abril, para a Páscoa”, revela Nadia. Os nomes são Letoá Papelaria, Dr. Burger e Off Vision Eyewear & Watches, que terá a segunda unidade. Já a chocolateria será um nome nacional. Restarão seis espaços, e a meta é chegar ao mesmo nível de 2019 (três lojas desocupadas) até junho, revela a gestora.

Nadia quer atrair uma franquia de calçados femininos e loja de produtos naturais, que não tem no mix. Outra expectativa é preencher a última vaga disponível na praça de alimentação. “Estamos correndo e acho que vai dar”, acredita.

E vale citar: enquanto lojas fecham em shoppings de Porto Alegre, o Bella Città buscou segurar varejos. A gerente geral diz que o reajuste ficou abaixo do IGP-M em 2021 e que a negociação é “caso a caso” em 2022. “Ninguém quer perder mais lojistas.”

A Comercial Zaffari investiu R$ 1,5 milhão em melhorias nos anos recentes, desde novas fachadas, reforma da área de alimentação a estacionamentos.