Liquida Porto Alegre registra adesão de 4,5 mil a 10 dias da campanha

Empresas podem entrar na campanha até dia 14, informa a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), que organiza a ação. A inscrição é pelo cdlpoa.com.br.

O Liquida terá a sua 25ª edição. A primeira foi em 1997. A aposta é que nova temporada seja a primeira do verão, após a eclosão da crise sanitária, que entra no terceiro ano, com melhor condição de fluxo e atração para consumidores. A expectativa da CDL-POA é ultrapassar o número de 5 mil participantes.

"O Liquida Porto Alegre é a primeira data comemorativa do ano, no calendário do varejo e uma oportunidade de gerar negócios. Quanto mais estabelecimentos participarem, com ofertas atrativas, maior será o sucesso da promoção”, comenta, em nota, o presidente da CDL-POA, Irio Piva.

A expectativa é de descontos de até 70%. Também é um espaço para renovar estoques, reduzir o passivo de itens que geram custo para o varejo e ainda ocupam espaço que deve ser de novas coleções.

Pelos números da entidade, a campanha vai chegar a 85 bairros da Capital. Os varejos vão receber kits com materiais promocionais para utilização nos pontos de venda.