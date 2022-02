Zara fecha uma das duas únicas lojas no Rio Grande do Sul

A Zara, uma das maiores varejistas de moda do mundo, fechou em um dos maiores shopping centers de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Presente no portfólio de lojas desde a abertura do BarraShoppingSul, em 2008, a marca encerrou a atividade no começo desta semana no empreendimento.

O último dia de operação foi na segunda-feira (31 de janeiro), informou o shopping. No site do estabelecimento, porém, a loja ainda aparece na lista de varejos da operação, em consulta feita na manhã deste sábado (5).

Mais lojas fecharam nesta semana em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Um cartaz pequeno foi colado nas vitrines que estão cobertas, com o aviso de que trocas de produtos podem ser feitas em qualquer loja da rede no Brasil. A filial mais próxima e única no Estado fica no Shopping Iguatemi.

guide shop da Amaro , rede de moda que começou no digital e migrou para o ponto físico. No mesmo corredor, no piso Jockey, abriu em frente, em setembro do ano passado, a, rede de moda que começou no digital e migrou para o ponto físico.