Metaverso a parcerias: dirigente do Sindilojas POA destaca legado da NRF 2022

A colunista do Minuto Varejo conversou em Nova York com integrantes da comitiva do Rio Grande do Suil que teve Sebrae-RS, CDL Porto Alegre, Fecomércio-RS e Sindilojas da Capital. No vídeo, o vice-presidente do sindicato porto-alegrense e futuro presidente da entidade, Arcione Piva, destaca o tema que mais chamou a atenção: o metaverso, que usa tecnologias para gerar mais experiência em meio virtual, com realidade imersiva, e promover pontos de venda e conversão.

Piva também falou de parcerias e acesso a mais ferramentas para impulsionar a estratégia digital. O Sindilojas promove em 16 de fevereiro edição especial do Café com Lojistas, para apresentar os principais insights da edição da maior feita de varejo do mundo.