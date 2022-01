Rede de fast-food abre quase 100 vagas no Rio Grande do Sul

Uma das maiores redes de fast-food do Brasil tem quase 100 vagas de emprego abertas em suas operações no Rio Grande do Sul. São exatos 94 postos para trabalhar em filiais do Burger King nas 12 cidades onde a bandeira atua no Estado. A oferta na rede no Estado significa 8% dos postos que foram abertos pela marca.

Hoje são 40 lancherias da marca em 12 localidades, todas contempladas com empregos. As unidades ficam em Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria e São Leopoldo.

A informação sobre as vagas é da BK Brasil, franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil. Não há previsão de abertura de novos pontos. A contratação reforçará as equipes da rede existente.

Em todo o País, são 1.162 vagas, sendo 1.138 para atuar nos restaurantes em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo e 24 vagas para as áreas corporativas de Tecnologia, Jurídico, Financeiro, Marketing e Vendas, detalha a BK Brasil por nota.

Nos fast-food, as ofertas são para coordenador de turno e gerente de restaurante (que exigem Nível Superior incompleto ou completo), atendimento (Nível Médio completo ou em conclusão) e técnico em manutenção (formação em Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecatrônica e Automação Industrial). As inscrições podem ser pelo Whatsapp, pelo (11) 94317-6360.

O corporativo é para atuar em Barueri, em São Paulo, e abrange cargos de gerente digital, coordenador de trade marketing, assistente financeiro, analista de sistema, coordenador de expansão, analista contábil, analista de auditoria interna, gerente de planejamento estratégico e relações com investidores. Os postos exigem Ensino Superior e até pós-graduação. A inscrição é pelo https://www.linkedin.com/company/burger-king-do-brasil/jobs/.

A rede esclarece que os selecionados serão contratados em regime CLT (carteira assinada), com salário fixo e remuneração variável e benefícios como convênio médico, seguro de vida, programa de qualidade de vida e para gestantes, gympass e vale transporte.

O Burger King abriu o primeiro restaurante no Brasil em 2004 e hoje soma mais de 850. O Popeyes está desde 2018 no mercado nacional e tem 40 unidades que atuam com frango frito.