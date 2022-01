Tendências do varejo pós-NRF 2022 estarão em evento em Porto Alegre

Uma super dica da coluna para quem atua no varejo, e até mesmo em outros segmentos mas está ligado na relação com o consumidor: nesta segunda-feira (31), último dia de janeiro, a CDL Porto Alegre (CDL-POA) apresenta o que rolou de mais relevante na edição recente da maior feira de varejo do mundo, a NRF Retail’s Big Show, em Nova York

O Minuto Varejo acompanhou o evento no Jacob Javits Center, em Manhattan, lançando dia a dia o que o mercado e os dirigentes de grandes empresas estão sinalizando sobre mudanças e o que vai nortear o ponto de venda, seja ele físico ou digital.

A CDL-POA vai trazer em duas horas e meia, no Teatro da Unisinos, na avenida Nilo Peçanha, 1.600, em Porto Alegre, o que se viu em sete dias de imersão da comitiva gaúcha em Nova York, que foi de NRF a visitas técnicas a operações inovadoras do varejo , como Harry Potter Store, Amazon Go e Starbucks, Starbucks Reserve, Puma, Google Store, Camp, Eataly, Reddy, Ornare (loja de móveis planejados do Brasil) e Galeria Melissa.

Este ano o painel segue na pegada do evento principal, com o "Pós-NRF 2022 – Acelere o seu negócio".

A partir das 18h30min, o público vai ouvir muito sobre sustentabilidade, cultura, propósito, inclusão, diversidade, equidade, loja física, o consumidor no centro de tudo e muita transformação digital, com o metaverso ditando moda.

"Foi a melhor NRF que já participei", garantiu o presidente da CDL-POA, Irio Piva, em entrevista, ainda em Nova York, citando que as informações captadas vão servir para "fazer um varejo melhor em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul". Assista ao vídeo completo

A CDL-POA montou um time de interlocutores para a sessão do dia 31: Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), Guga Schifino, head de Transformação Digital da DX.CO 4all Group, curador da FFX e conselheiro da CDL Porto Alegre, e Fabiano Zortéa, coordenador de Varejo no Sebrae-RS e que guiou a comitiva em Nova York.

O evento terá credenciamento a partir das 18h. Terra abre a sessão às 18h30min com os "Insights NRF 2022", logo depois será a vez de Zortéa, com as "Inspirações para vender mais, agora!", e Schifino fecha o encontro com "O que o varejo precisa para acelerar sua melhor versão phygital?".

Mais informações e inscrições pelo https://cdlpoa.com.br/eventos/pos-nrf-2022/ . Os ingressos custam R$ 95,00 (associados da CDL-POA) e R$ 120,00 (não associados).

VÌDEO: Direto de NYC, Irio Piva comenta os melhores temas da NRF 2022