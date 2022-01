Asun vai abrir mais três supermercados até 2023

A rede de supermercados Asun vai abrir três novas filiais em 2022 e 2023. São os planos definidos até agora. As futuras unidades serão no Litoral, em Porto Alegre e na Região Metropolitana. A coluna teve acesso ao projeto de como será a unidade de Xangri-Lá, a segunda do Asun na cidade. Será a primeira das novas unidades a ser aberta.

O projeto traz novos elementos para lojas da rede. O prédio, na avenida Paraguassu, em frente ao condomínio Dunas, usará materiais de construção, como tijolo à vista e metais, e painéis de grafite para dar mais leveza e harmonia com o clima de praia e natureza, segundo concepção do escritório de arquitetura Vera Zaffari & Co.

Na área da fachada onde ficarão os painéis coloridos, também são previstos partes envidraçadas, que vão garantir iluminação natural de dia e uma maior interação entre o ambiente interno e externo.

Entre as referências visuais usadas no projeto, estão unidades da rede norte-americana como Whole Foods, que atua com foco em orgânicos, e a AmazonFresh Pickup, mercado com delivery da gigante de e-commerce.

O projeto confirma uma regra na rede: "Uma loja é diferente da outra", diz o gerente de expansão, Ernesto Machado Ortiz, citando que a ideia é buscar proximidade com a comunidade onde estará o supermercado.

Grafites são previstos em uma das laterais da futura loja de Xangri-Lá, que terá ainda vidraças. Foto: Asun/Divulgação

A segunda loja a abrir será na avenida Antônio de Carvalho, na Capital, perto da operação do concorrente Gauchão Supermercados. A terceira unidade deve ficar situada entre Viamão e Alvorada, na saída da Capital, na região do Caminho do Meio (avenida Protásio Alves). A rede não informa o investimento nas três novas lojas.

Nesta quarta-feira (26), a rede abriu a 38ª loja, que fica em Tramandaí , no Litoral Norte, marcando a volta à cidade 12 anos depois de ter fechado o súper local. A filial é da bandeira Asun Leve Mais, que uniu a loja de autosserviço de bairro com o atacarejo.

Com as três novas filiais previstas, a empresa, que tem 58 anos de atuação no setor e era a quinta maior operação do Estado (ranking da Abras de 2021), chegará a 41 lojas.

O Asun abriu oito unidades em 2021, sendo cinco no Litoral, em Torres, Magistério, Xangri-Lá, Noiva do Mar e Pinhal, duas na RMPA - Montenegro e Canoas -, e mais uma em Porto Alegre, na avenida Juca Batista. Com a unidade de Tramandaí, a rede chega a 38 lojas, sete delas Asun Leve Mais. Além de 14 no Litoral, são mais nove na Capital e 15 na Região Metropolitana.

A rede ocupava a quinta posição entre as maiores redes do Estado e a 55ª no Brasil, pelo ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2021, com base em dados de 2020. Há dois anos o faturamento informado foi de R$ 888,3 milhões em 30 lojas, na época.