Restaurante de frutos do mar abre segunda unidade no Rio Grande do Sul

Uma das grifes nacionais de restaurantes de frutos do mar, com origem nordestina, vai abrir a segunda unidade no Rio Grande do Sul. A nova filial do Coco Bambu vai reforçar o cardápio gastronômico do ParkShopping Canoas, na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.

A rede tem a única até agora no Shopping Iguatemi, na Capital. A filial envolve aporte de R$ 4 milhões.

A estreia da nova operação, com 500 metros quadrados e situada no piso L3, será em 14 de fevereiro. Foram gerados 100 empregos diretos e indiretos.

Segundo o ParkShopping já é possível fazer reservas pelo go.tagme.com.br/cbcanoas até as 12h, para o almoço, e até as 19h, para o jantar. A casa tem 200 lugares. O Coco do Park terá música ao vivo diariamente.

O cardápio do Coco Bambu é assinado pela chef executiva Daniela Barreira. Segundo a casa, a Rede de Pescador, com lagosta, camarão, mexilhões, peixe e lula grelhados, acompanhados de arroz de açafrão, é a mais pedida.

A unidade de Canoas será a 61ª da rede. Em 2022, serão mais sete novas filiais. Até 2025, a meta é chegar a 110 restaurantes, com 18 mil empregos.