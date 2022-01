Asun abre loja no Litoral com mural artístico para interagir com a cidade

Doze anos depois de fechar a única loja na cidade, a rede de supermercados Asun volta a Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, com duas novidades. A unidade que abre nesta quarta-feira (26) na avenida Fernandes Bastos, na área central, segue a bandeira Asun Leve Mais, união do súper de bairro e atacarejo da rede, e adota painéis artísticos que buscam proximidade e identificação com a comunidade.

"A pintura ressalta o relacionamento do empreendimento com a cidade, representada por gaivotas do litoral", traduz o gerente de expansão da rede, Ernesto Machado Ortiz. Arquiteto de formação, Ortiz cuida diretamente da programação visual e explica que as instalações são uma marca registrada na conversão do atacarejo Leve Mais para a Asun Leve Mais, que começou em 2021 pela filial do bairro Restinga, em Porto Alegre, onde também podem ser vistos os murais.

"Esta série demonstra que o supermercado é um espaço social que pode trazer cultura e contar histórias", reforça Ortiz. Todas as pinturas são feitas pelo artista Kelvin Koubik, de Porto Alegre.

A transformação da bandeira seguirá por dois anos nas cinco lojas que faltam. Este ano será feita a conversão das Leve Mais de Capão da Canoa e do Parque dos Maias, na Capital. Também faz parte da expansão no Litoral

Na loja de Tramandaí, o mural externo tem 150 metros quadrados e internamente são mais três de 20 metros quadrados, situados em setores, como padaria, açougue e áreas frias, com elementos sobre alimentos, economia local e ambientes da cidade.

Murais pintados por Kelvin Koubik estão em setores internos, com elementos como a pesca. Foto: Ernesto Ortiz/Divulgação

O supermercado com 1,6 mil metros quadrados de área de venda, um dos maiores da bandeira na região, que chega agora a 14 lojas da marca, abre às 9h. A unidade gerou 150 empregos diretos e tem 180 vagas de estacionamento.

O Asun abriu outras unidades no Litoral em 2021. Foram em Torres, em agosto , Magistério, Xangri-Lá, Noiva do Mar e Pinhal.

A rede não informa o valor do investimento na nova operação, adaptada de um antigo ginásio. A loja foi equipada com aparelhos para refrigeração e ar condicionado com consumo 20% menor de energia. Os PDVs (caixas) têm monitores que usam sistema de toque na tela (touch) e agilizam o registro das compras. Clientes têm wi-fi gratuito para acesso na loja.

A unidade não tem suprimento de energia fotovoltaica, que está em cinco filiais, porque a estrutura do prédio não comportaria.

O Asun chega com a unidade de Tramandaí a 38 lojas, sendo sete delas Asun Leve Mais. Além das 14 no Litoral, são nove na Capital e 15 na Região Metropolitana.

Ortiz adianta que o plano de expansão prevê até agora mais três novas lojas até 2023, sendo que duas devem abrir este ano.

A primeira a sair do forno ficará em Xangri-Lá, em frente ao condomínio Dunas. Outra unidade ficará na avenida Antônio de Carvalho, na Capital, perto da operação do concorrente Gauchão Supermercados.

A terceira deve ser aberta entre Viamão e Alvorada, na saída da Capital, na região do Caminho do Meio (avenida Protásio Alves).

As lojas devem ter cada uma 1,6 mil metros quadrados e serão da bandeira Asun. Os futuros supermercados serão em áreas locadas, com contrato com um investidor que ergue o prédio.