Presidente da CDL-POA faz balanço da NRF-2022 para o Minuto Varejo

"Foi uma das melhores edições que já participei", garante o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, em entrevista em vídeo, sobre a mais recente NRF Retail's Big Show, em Nova York.

Em conversa com a colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, direto de um dos pontos mais centrais de Manhattan, Piva faz um balanço do evento, lista os temas que marcaram a edição, do metaverso ao compartilhamento e parcerias o varejo, e prepara os lojistas para a já tradicional sessão pós-NRF, que será em 31 de janeiro no Teatro da Unisinos em Porto Alegre. Assista agora pelo QR Code e fique por dentro do evento do fim do mês.