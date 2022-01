Seis lojas em Nova York que podem inspirar o varejo no Rio Grande do Sul

Tecnologia ajustada a demandas de tempos de pandemia, experiência, visual mega sedutor, conveniência, segmentação, ações de sustentabilidade e muito muito cuidado na execução do modelo. Junte todos estes ingredientes e se prepare para ter uma loja física, conectada ao digital - claro, que, sim - que irá cair nas graças dos consumidores.

Estas receitas estão disponíveis em Nova York e puderam ser conferidas in loco por pequenos empreendedores de diversas regiões do Rio Grande do Sul durante a jornada para a NRF Retail's Big Show, a maior feira de varejo do mundo que foi de 16 a 18 deste mês na Big Apple. Comitiva com Sebrae-RS, CDL Porto Alegre, Sindilojas da Capital e Fecomércio-RS percorreu os ambientes em busca de inspiração para negócios no Brasil.

As visitas na etapa que fechou a rodada de imersão foram à Ornare, indústria e varejo brasileira de móveis planejados de luxo, cafeteria e mercado que uniu Starbucks e Amazon GO, Puma Flagship, Camp, Reddy e Galeria Melissa. Na semana passada, o grupo visitou a loja do Eataly, a Harry Potter Store, a Starbucks Reserve e a Google Store. Na coluna no site, vídeos mostram como são os estabelecimentos.

Vitrine da loja da Melissa é contagiante

A Galeria Melissa é um espetáculo que representa a marca brasileira por excelência. Cada vitrine que é montada no número 500 da avenida Broadway, no Sul de Manhattan, é uma festa. Na atual sessão, além de cores vibrantes e muita luz, há interação com as telas, que as pessoas podem experimentar entrando literalmente na vitrine.

Dentro da loja, estão coleções exclusivas para a galeria, que é uma das duas da marca no mundo. A outra fica em São Paulo. A gerente criativa da loja, Camilla Adão, diz que a instalação é para chamar a atenção para conhecer a marca.