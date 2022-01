Mercado da Amazon não tem caixa, mas registra tudo da compra

Que tal estar andando pela rua e encontrar um mercadinho com comidinhas frescas e bebidas, entrar usando o cartão ou algum código usando o celular, pegar o que quer e sair. Não é exatamente novidade, mas a invenção da Amazon - sim, só podia ser ela? - está no grande centro de eventos da NRF Retail's Big Show, em Nova York.

A gigante de varejo e tecnologia deu o nome de Just Walk Out, que pode ser traduzido do inglês para "apenas saia". A unidade foi montada no hall de acesso aos Jacob Javits, no lado oeste da ilha de Manhattan. O Just Walk Out é pequeno, como um pitstop, com um três cancelas de acesso, onde é possível inserir o cartão de credito ou escanear um QR Code com câmera do smartphone pelo aplicativo.

O que acontece depois disso é pura associação de recursos de tecnologia bem conhecidos, como sensores que rastreiam a evolução do consumidor no espaço, o que ele retira da prateleira, o que pega de bebida na parte refrigerada. A jornada de consumo se encerra e o registro vai para a conta. Na saída, tem um dispositivo que a pessoa pode emitir a nota fiscal, se preferir.

O visual da cabine de mercado, que é um modelo e conceito de supermercado lançado no segundo semestre de 2021 reforça a investida da Amazon neste setor. Em 2021, a marca se associou a Google para criar o Amazon Go, que segue a proposta de muita tecnologia para facilitar a experiência de compra.

"São soluções que exploram o contactless, que ganha força na pandemia. As pessoas querem ir ao físico, mas com segurança e menos contato possível", traduz o especialista em varejo do Sebrae-RS Fabiano Zortéa.

Nas visitas técnicas durante a estadia em Nova York, o grupo que reúne empresas e CDL Porto Alegre, Sindilojas-POA, Fecomércio-RS e Sebrae-RS vai conhecer uma Amazon Go para entender mais sobre a proposta da parceria das duas ggantes.