Entidades gaúchas destacam oportunidades e troca de experiências na NRF 2022

A comitiva gaúcha na NRF Retail's Big Show, a NRF 2022, em Nova York, fez um esquenta na manhã deste sábado (15) para o que virá de domingo (16) a terça-feira (18) nos três dias da maior feira de varejo do mundo que vai ser no Jacob Javits, em Manhattan.

Entidades que lideram o grupo com mais de 40 pessoas destacaram a parceria e troca de experiências na jornada na meca do consumo.

"Mudamos a nossa participação e com trabalho forte com as entidades. Não é missão, é uma imersão no varejo", frisou o diretor-técnico do Sebrae-RS, Ayrton Ramos. "O Sebrae-RS não faz nada sozinho", reforçou Ramos.

Na "imersão", estão Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre (CDL-POA)e Sindilojas. Irio Piva, presidente da CDL-POA, comentou que a parceria na vinda para Nova York faz parte de uma maior aproximação que a pandemia gerou entre as entidades. "A pandemia teve muitas perdas, mas também ganhos, como essa maior aproximação das entidades", arrematou Piva.

No esquenta da NRF 2022, o especialista em varejo do Sebrae-RS e que coordena o conteúdo técnico da comitiva, Fabiano Zortéa, aposta em um tema que vai estar presente é o futuro da loja física, devido aos impactos da pandemia. "O desafio é como se adaptar à nova realidade. A feira fala em acelerar, isso já diz muito do que estamos vivendo", dá a pista Zortéa.

Piva também aproveitou e já convidou os integrantes da viagem para um pós-NRF, que já é tradição fazer no retorno da feira e das visitas a varejos em Nova York. Será "um grande pós-NRF", em 31 de janeiro, no Teatro da Unisinos", adianta o presidente da CDL-POA.

Dois representes da IBM apresentaram esforços que varejos, principalmente os grandes, estão focando, e na lista estão a gestão de dados, ecossistema do setor, atuação no físico e digital, entregar mais que só produto para o consumidor e o aspecto emocional.