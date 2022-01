Loja do Google reúne produtos, teste e ambiente sustentável

A loja da Google é outra novidade que ganha ares de competição com a rival Apple e traz mais ideias de apostas do varejo. A unidade foi aberta em junho de 2021 no distrito do Meatpacking, em Manhattan, bem perto de uma loja da Apple e em frente ao Chelsea Market.

É a primeira com todos os produtos da gigante de tecnologia. A estratégia é ser uma espaço que apresente a utilidade que os equipamentos têm para as pessoas, com um ambiente de socialização bem atrativo, numa proposta de valorizar a convivência em um ritmo menos frenético.

Outro detalhe é a sustentabilidade, com uso de recursos mais otimizados de consumo de energia. Há ainda o atendimento especializado, com laboratório para a marca avaliar a usabilidade e satisfação dos produtos com contato direto com o cliente.