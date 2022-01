Loja de Harry Potter em Nova York dá show de atrações

Se o mundo dos filmes e livros do bruxo Harry Potter já é mágico, mesmo que isso seja uma redundância, imagina um universo dedicado às narrativas e com todos os personagens e as histórias adicionado ao feitiço de muita experiência, imersão virtual e souvenires. Este é o universo da Harry Potter Store, que fica no número 935, da Broadway, em Nova York.

Aberta em junho de 2021, a loja da franquia já despontou como a sensação das novidades do varejo na meca do consumo, que vive a pressão do crescimento de casos de Covid-19, mas que tenta se "encontrar" nos novos padrões de comportamento.

A coluna viajou para a cidade, acompanhando uma comitiva de empresas e entidades gaúchas e para a cobertura da NRF Retail's Big Show, que começa no domingo (16) e vai até terça-feira (18).

A Harry Potter Store pode ser tão fascinante quanto a série no cinema, principalmente para quem domina a cultura do bruxo.

Elementos, entre personagens e caracterizações, ajudam na viagem ao mundo da série. Fotos: Patrícia Comunello/Especial

Atração, a unidade, única fora da Inglaterra e que deve ganhar "filial" em Tóquio, no Japão possivelmente a partir de 2023 - o Brasil não tem previsão -, costuma ter fila para entrar e alguns dos quitutes do local só podem ser conferidos com agenda.

Um detalhe que chama a atenção: não é exigido, por exemplo, passaporte vacinal para ingressar, o que se vê em outras marcas que são muito visitadas, como a Starbucks Reserve Roastery, que é a cafeteria premium da grife.

A loja do Harry Potter ocupa 2,2 mil metros quadrados.

No teto, projeções de imagens remetem aos filmes e reforçam o ambiente de imersão com diversos artifícios para envolver o visitante

"Sou um apaixonado pelo Harry Potter", contou Sammy Ferber, guia que mostrou a loja e suas atrações.

São cerca de cem funcionários na unidade. Na seleção, candidatos são avaliados sobre o conhecimento em relação à série.

O visual merchandising é impecável. Cada canto conta uma história, seguindo o universo dos livros e recriados nos filmes, que ganharam reexibições no ano passado, reaquecendo a ligação de fãs com a sequência criada pela escritora J.K. Rowling.

Ferber guiou a comitiva gaúcha pelas seções e diz que é fã da série, quesito levado em conta na contratação dos funcionários

O ambiente temático do início ao fim é formado por 15 áreas diferentes, sobre cada personagem ou enredo dos filmes.

A cada espaço, suvenires irresistíveis com roupas, acessórios, jóias, doces e a famosa cerveja amanteigada, que pode ser comprada para tomar logo depois do tour. O copo custa US$ 10,00.

Sala mostra o acervo da cerveja amanteigada, que pode ser provada na loja pelos visitantes

As pessoas também podem sair do local com uma varinha mágica e uniformes de Hogwarts com o nome.

A comitiva com pequenos empresários de diversos segmentos, Sebrae-RS, CDL Porto Alegre, Fecomércio-RS e Sindilojas conferiu a instalação em busca de referências que podem inspirar ideias nas empresas.

Espaços como o dos livros trazem os títulos que estão na biblioteca da escola de formação dos bruxos. Os volumes e a sala recriam a atmosfera da série, mais um canto de sedução no circuito que a cada seção vai envolvendo mais o visitante, mesmo que ele não seja um expert em Harry Potter.

A área de livros é mais um canto de sedução, envolvendo os visitantes na atmosfera dos filmes. Foto: Fabiano Zortéa/Divulgação/JC

O especialista em varejo do Sebrae-RS Fabiano Zortéa cita ainda a realidade virtual com experiência imersiva nas cenas do filme, espaços instagramáveis, como a cabine telefônica, ajudam no engajamento digital. "Um lugar de engajamento e venda de valor agregado a partir da conexão emocional. A loja é também uma estratégia de marca para seguirem relevantes para as novas gerações", opina Zortéa.