Antigo avião da Varig é atração em projeto com hotel e mall na Serra Gaúcha

Empreendimento que reúne hotel, centro comercial, em um pequeno mall, e museu para diversão de turistas vai ser apresentado nesta quinta-feira (13) à prefeitura de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. A atração principal será uma aeronave que fez parte da frota da antiga Varig , ícone da aviação brasileira.

A previsão dos empreendedores, liderados pela H2, é que as obras do VarigVive, como vem sendo chamado o conjunto imobiliário, comecem no segundo semestre deste ano, com entrega da primeira fase em 2023. A conclusão é prevista para 2024, segundo a consultoria M.Stortti Business Consulting Group, que trabalhou nos estudos e plano de negócio do complexo.

O mall e Nuvem, que será o memorial onde ficará o Boeing 727 prefixo PP-VLD da Varig, serão as primeiras áreas a serem entregues. O centro comercial terá 1,5 mil metros quadrados e o Memorial Varig Vive, que deve contar com atrações sobre aviação. A ideia é ter lojas, café e restaurantes. O VarigVive deve ter investimento de R$ 50 milhões.

A área escolhida para a instalação fica próxima à ERS-235, entre o bairro Vale Verde e a localidade de Linha Imperial. As peças do avião chegaram no fim de 2021 à cidade, em uma iniciativa de ex-funcionários da companhia que compraram o avião em um leilão.

Pelo projeto, 60% das comidinhas devem seguir perfil saudável, reforçando a tradição de Nova Petrópolis como polo de qualidade de vida, diz a Stortti. O hotel terá 124 apartamentos no sistema condo-hotel e multipropriedade.

A consultoria aposta no turismo de experiência, interação com a natureza da região, um dos principais polos de viagens do País.