Atacarejo de rede do interior se prepara para abrir na Zona Sul de Porto Alegre

Quem passa pela avenida da Zona Sul de Porto Alegre se pergunta: o que vai abrir no grande pavilhão no mesmo empreendimento onde a rede de farmácias São João abriu a loja número 900 no começo de dezembro? Será um atacarejo que está com 160 vagas de emprego abertas.

Atacarejos, que combinam venda de maior volume e quantidade de produtos de atacado e a pegada do autosserviço de supermercado, vêm proliferando em diversas regiões do Estado.

A fachada em vermelho voltada à avenida Edgar Pires de Casto, perto de rótula com a avenida Juca Batista, dá a pista da marca: será mais uma unidade do Desco Super&Atacado, que pertence ao grupo Imec, de Lajeado, que também atua em supermercados. A rede está chamando a loja de Desco Juca.

Será a segunda filial da bandeira na Capital. A primeira fica na rua Ramiro Barcelos , em direção à Zona Norte, onde abriu em dezembro no número 430. Nas duas unidades na Capital, o grupo diz que vai gerar 250 empregos diretos e 120 indiretos.

A previsão de ter mais uma operação já havia sido noticiada pelo Imec no primeiro semestre de 2021 . A estimativa é abrir até março, segundo apurou a coluna.

A chegada da operação vai elevar a disputa por clientes na região, que vive expansão residencial nos anos recentes. Próximo ao futuro Desco, tem um supermercado Zaffari. Mais à frente, na Edgar Pires de Castro, estão posicionadas bandeiras de bairro, como o Super Kan Supermercados.

O Imec é o quarto maior grupo do setor de supermercados do Estado e 54º do País, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2021 (em 2020, estava na 56ª posição). O grupo faturou R$ 889,1 milhões em 2020 (último dado disponível), tinha 2,4 mil funcionários e quase 30 mil metros quadrado de área de vendas.

Loja do Desco será âncora em empreendimento onde abriu a loja 900 da rede São João. Foto: Patrícia Comunello/JC

No pavilhão pré-moldado, está prevista uma lotérica. O atacarejo será a âncora do pequeno complexo.

A marca tem mais oito atacarejos situados em Lajeado, Encantado, Bento Gonçalves, Charqueadas, Taquara, Montenegro, Esteio e Santa Cruz do Sul, as três últimas abriram em 2021. No seu site, o grupo informa que vai abrir outra filial em Alvorada, na Região Metropolitana.

A loja de atacado e supermercado vende 7 mil itens de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar e atende consumidores finais e empreendedores que abastecem pequenos negócios.

Na filial "Juca", os postos que estão abertos são para auxiliar de limpeza, operador de empilhadeira, açougueiro, auxiliar de açougue, operador de caixa, auxiliar de hortigranjeiros, auxiliar de padaria, auxiliar de fiambreria, repositor, auxiliar de depósito, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, agente de prevenção de perdas, conferente de frente de caixa, auxiliar administrativo de recebimento, conferente, tesoureiro, assistente de estoque e auxiliar de televendas.

As vagas são para quem tem escolaridade de Nível Fundamental e Médio. Interessados podem se candidatar pelo https://imec.compleo.com.br/Visualizar/105474.