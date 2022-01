Loja de shopping de Porto Alegre fecha após surto de Covid entre funcionários

O crescimento de casos de Covid-19 no varejo, com contaminação de dirigentes a funcionários do setor, elevou o alerta para cuidados e recomendações de testagem. Uma loja situada em um dos maiores shopping centers de Porto Alegre teve de fechar por alguns dias após a maior parte dos trabalhadores ter sido infectada.

A situação ocorreu na volta das festas do fim de ano. A filial da Cia Marítima, no Shopping Iguatemi, só deve reabrir no começo da semana que vem. A coluna buscou informação com a direção do Iguatemi. Dos oito funcionários da loja, seis tiveram resultado positivo para a doença. Com o quadro reduzido, a Cia Marítima não teria como abrir, segundo comunicado da marca à direção do empreendimento. O Iguatemi garantiu que o caso é pontual.

O diretor de Vigilância em Saúde da Capital, Fernando Ritter, disse que o número de infectados no varejo configura surto e destacou que as empresas devem notificar as autoridades de saúde sobre a ocorrência. Segundo Ritter, acima de dois casos de Covid em um mesmo local configura surto. "Estamos trabalhando muito com denúncias e estão chegando bastante. Estamos indo, na medida do possível, verificar", esclareceu Ritter.

O mais recente boletim epidemiológico da pandemia, lançado nessa quarta-feira (5), aponta que 1,6 mil pessoas estão ligadas aos surtos notificados no setor do comércio varejista e atacado na Capital. Desse total, 162 testaram positivo. O setor se insere no panorama tanto do Estado como do Brasil de elevação da contaminação.

O presidente da CDL Porto Alegre (CDL-POA), Irio Piva, confirma que são registrados casos em diversos estabelecimentos, que gera até o fechamento. Piva, inclusive, testou positivo para Covid-19 e está em isolamento com a família.

"Eu mesmo estou em casa com Covid, afastado do trabalho. O momento de contaminação está bem forte, todos casos com sintomas", descreve Piva.

"A variante (Ômicron) é bem menos grave, mas afasta as pessoas", associa o presidente da CDL-POA, que nesta quinta-feira (6) informou que a campanha de descontos Liquida Porto Alegre voltará a ser feita em fim de fevereiro, após a suspensão no começo de 2021 devido justamente ao agravamento da pandemia.

Mesmo com a disseminação, Piva cita que a letalidade da nova variante é mais baixa, além de sintomas mais brandos e por menor período. "Acreditamos que não vai gerar impacto que comprometa as atividades econômicas, desde que as pessoas mantenham os cuidados, usando máscara e fazendo a higienização correta", ressalta o presidente da CDL-POA.

Paulo Kruse, presidente do Sindilojas, também reforça que está ocorrendo a contaminação, "mas nada muito preocupante". "Não queremos alarme", adianta-se Kruse. O presidente do Sindilojas afirma que a orientação dada aos estabelecimentos é que façam testes em funcionários. O protocolo também orienta sobre

O Sindicato dos Comerciários (Sindec-POA) registra casos com sintomas leves do novo coronavírus e suspeitos. A orientação, diz a entidade, é para fazer o afastamento de pessoas com a infecção e testagem de funcionários.