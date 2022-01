Locadora de pequenos depósitos abre quarta unidade em Porto Alegre

A fachada amarela desperta a atenção em uma das avenidas mais movimentadas do comércio de rua de Porto Alegre. E o nome eleva mais a curiosidade, ainda mais que a descrição do negócio está em inglês. A Anexxo Self Storage começa esta semana a operar na região da avenida Azenha para atender quem busca um depósito para guardar itens pessoais ou da empresa.

O negócio envolve o aluguel de pequenos espaços, a partir de um metro quadrado podendo chegar a 50 metros quadrados. A Anexxo da Azenha fica em um prédio construído exclusivamente para a operação, na esquina com a avenida Carlos Barbosa.

"Nosso negócio surgiu em 2017 como uma disrupção no mercado imobiliário no qual as pessoas ou empresas fazem seu autoatendimento", diz um dos sócios-diretores Alexandre Logemann. "O espaço pe locado conforme o uso de cada um."

A Anexxo pode ser considerada uma startup pela inovação e surge como uma das apostas de uma holding ligada a um dos braços da família Logemann, acionista do grupo SLC, um dos maiores players na área de alimentos e máquinas agrícolas do País.

A unidade da Azenha já surge como a maior da rede, com mais de 5 mil metros quadrados locáveis. Outros três depósitos próprios estão nas avenidas Farrapos e Assis Brasil, na Zona Norte, e em Canoas. No total, já são mais de 20 mil metros quadrados para locação no grupo de depósitos.

A chegada ao reduto do comércio busca ampliar a atração dos espaços. Além de pessoas físicas, que são as maiores clientes atualmente, Logemann diz que o potencial para empresas, como as que atuam com e-commerce e precisam ter onde guardar mercadorias. "A região pode atrair atenção para as empresas conhecerem e usarem", aposta o sócio-diretor.

A localização atendeu uma regra da operação, que é se posicionar em pontos estratégicos em vias principais da cidade e com densidade demográfica, renda familiar média e prédios ou apartamentos pequenos.

"As pessoas não tem onde guardar seus materiais e podem pagar pelo depósito", resume o empresário. Além disso, a marca está de olho na torres residenciais que devem ser erguidas nos próximos anos na área do Estádio Olímpico, devido à negociação do Grêmio para a construção da Arena, na Zona Norte.

A Anexxo pode receber móveis, arquivo morto, artigos esportivos e uma gama de itens que não encontram mais espaço em residências e empresas.

Mais unidades estão nos planos da empresa que quer ser "a maior no segmento em Porto Alegre e uma das maiores e mais modernas da Região Sul", diz Logemann. "Estamos olhando operações em Santa Catarina e no Paraná", adianta ele.

A nova operação é a segunda aberta em menos de um ano. Na Assis Brasil, a marca começou a operar em março de 2021, após reforma de um prédio que foi de uma loja de departamentos. A unidade tem três fases de locação, está na segunda e até a metade do ano deve alcançar a terceira.

A empresa comprou cinco terrenos na esquina, somando investimento de R$ 16 milhões entre área e prédio, que é dotado de estrutura de segurança reforçada, com câmeras e vigilância 24 horas.

Toda a locação é feita no site da Anexxo. O interessado faz um orçamento sobre a área que pretende locar e por quanto tempo. O valor mínimo é de R$ 180,00 mensais por um metro quadrado. O cliente define quanto precisa, para calcular o valor. Depois de firmar o contrato, o "inquilino" recebe o cadeado digital, que permite o acesso físico por meio do aplicativo ao seu locker (armário) no local.

O funcionamento é das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 15h, aos sábados.